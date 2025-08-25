VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Santa Maria Mole, Pace (Pd): “Eliminare pericolo e riaprire subito via Repubblica”

DiMarco Montini

Ago 25, 2025

Santa Maria Mole, Pace (Pd): “Eliminare pericolo e riaprire subito via Repubblica”

“Siamo pienamente in sintonia con Antonio Calcagni, Presidente del Comitato di Quartiere di Santa Maria delle Mole, in merito alla criticità legata alla recente chiusura del tratto finale di via della Repubblica, in direzione via della Falcognana. La chiusura, resasi necessaria per il rischio di caduta di un albero, sta di fatto bloccando una via di comunicazione fondamentale per la mobilità locale. Rivolgiamo quindi anche noi un appello all’amministrazione comunale e al sindaco Cecchi affinché si intervenga con urgenza per rimuovere il pericolo e riaprire al più presto la strada. Al contempo, riteniamo indispensabile fare chiarezza definitiva sulle competenze amministrative relative al tratto interessato, attraverso l’adozione di atti formali che definiscano responsabilità e modalità di intervento”.

Così, in una nota, Daniela Pace, Segretario del Partito Democratico di Marino – Circolo Bruno Astorre.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Scuola, Tiso(Accademia IC): “Tra abbandono e disuguaglianze: intervenire subito”

Ago 25, 2025 Marco Montini
News

La Tuffatrice di Paestum del pittore Mangone nel ritratto del pittore fiammingo Jan van Eyck

Ago 23, 2025 Marco Montini
News

Sociale, Tiso(Accademia IC): “Per benessere anziani riforme concrete e strutturali”

Ago 22, 2025 Marco Montini

You missed

Musica e Letteratura

RECENSIONE | “Un bacio a forma di bacio” di Marco Pitteri: dove l’amore non conosce limiti

25 Agosto 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Derox: il nuovo singolo “Nuvole” – Un viaggio musicale tra sogno e realtà | RECENSIONE

25 Agosto 2025 Marco Vittoria
News

Santa Maria Mole, Pace (Pd): “Eliminare pericolo e riaprire subito via Repubblica”

25 Agosto 2025 Marco Montini
News

Scuola, Tiso(Accademia IC): “Tra abbandono e disuguaglianze: intervenire subito”

25 Agosto 2025 Marco Montini