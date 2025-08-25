Derox: il nuovo singolo “Nuvole” – Un viaggio musicale tra sogno e realtà | RECENSIONE

“Nuvole” è il nuovo singolo di Derox, cantautore napoletano che si distingue per la sua visione musicale eclettica e personale. Disponibile dal 14 maggio su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica, il brano anticipa l’album d’esordio previsto per il 2026. La traccia fonde pop italiano, urban, lo-fi, soul e influenze orientali in una formula stilistica originale e rara nel panorama musicale italiano contemporaneo. La canzone nasce da un’ispirazione casuale quanto folgorante: una melodia ascoltata in un ristorante cinese diventa il punto di partenza per un esperimento musicale che unisce il napoletano al neosoul, attraversando sonorità internazionali senza perdere il legame con le radici. Il ritornello in dialetto napoletano, sincero, cantabile, emotivo, convive con una strofa in italiano, scritta a partire da appunti onirici dell’artista. Una scelta artistica audace, che riflette la dualità del brano: accessibile ma ricercato, leggero ma profondo. La produzione curata insieme a Simone Ottaviano arricchisce il pezzo con batterie elettroniche, synth, campionamenti e dettagli raffinati che danno spessore a una scrittura già forte di suo. Ma è il messaggio a colpire più di tutto: “Nuvole” è un inno ai sognatori, a chi vive sospeso tra il desiderio di volare e la paura di cadere. Una riflessione autentica sul valore della resilienza, dell’immaginazione e del continuo lavorare su sé stessi. Derox dimostra di essere una voce nuova, autentica e promettente della scena cantautorale italiana: è un artista capace di fondere introspezione e modernità, tra malinconia urbana e poesia sospesa.

