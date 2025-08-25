VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Derox: il nuovo singolo “Nuvole” – Un viaggio musicale tra sogno e realtà | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Ago 25, 2025 #musica italiana, #news, #nuovo singolo

“Nuvole” è il nuovo singolo di Derox, cantautore napoletano che si distingue per la sua visione musicale eclettica e personale. Disponibile dal 14 maggio su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica, il brano anticipa l’album d’esordio previsto per il 2026. La traccia fonde pop italiano, urban, lo-fi, soul e influenze orientali in una formula stilistica originale e rara nel panorama musicale italiano contemporaneo. La canzone nasce da un’ispirazione casuale quanto folgorante: una melodia ascoltata in un ristorante cinese diventa il punto di partenza per un esperimento musicale che unisce il napoletano al neosoul, attraversando sonorità internazionali senza perdere il legame con le radici. Il ritornello in dialetto napoletano, sincero, cantabile, emotivo, convive con una strofa in italiano, scritta a partire da appunti onirici dell’artista. Una scelta artistica audace, che riflette la dualità del brano: accessibile ma ricercato, leggero ma profondo. La produzione curata insieme a Simone Ottaviano arricchisce il pezzo con batterie elettroniche, synth, campionamenti e dettagli raffinati che danno spessore a una scrittura già forte di suo. Ma è il messaggio a colpire più di tutto: “Nuvole” è un inno ai sognatori, a chi vive sospeso tra il desiderio di volare e la paura di cadere. Una riflessione autentica sul valore della resilienza, dell’immaginazione e del continuo lavorare su sé stessi. Derox dimostra di essere una voce nuova, autentica e promettente della scena cantautorale italiana: è un artista capace di fondere introspezione e modernità, tra malinconia urbana e poesia sospesa.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

RECENSIONE | “Un bacio a forma di bacio” di Marco Pitteri: dove l’amore non conosce limiti

Ago 25, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

26° PREMIO RIVIERA LAURENCE OLIVIER – VIVIEN LEIGHCONCORSO NAZIONALE LETTERARIO E CINEMATOGRAFICO

Ago 21, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

INTERVISTA- Raffaella Verga e “Creature”: la speranza che guarisce

Ago 20, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

RECENSIONE | “Un bacio a forma di bacio” di Marco Pitteri: dove l’amore non conosce limiti

25 Agosto 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Derox: il nuovo singolo “Nuvole” – Un viaggio musicale tra sogno e realtà | RECENSIONE

25 Agosto 2025 Marco Vittoria
News

Santa Maria Mole, Pace (Pd): “Eliminare pericolo e riaprire subito via Repubblica”

25 Agosto 2025 Marco Montini
News

Scuola, Tiso(Accademia IC): “Tra abbandono e disuguaglianze: intervenire subito”

25 Agosto 2025 Marco Montini