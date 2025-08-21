VENTONUOVO

Regionali: Michel Emi Maritato con Bandecchi per la Campania

DiMartina Paparusso

Ago 21, 2025 #bandecchi, #stefano bandecchi, #unicusano

Ieri pomeriggio, nello storico scenario di Palazzo Spada, è arrivata la stretta di mano che segna un passaggio decisivo per il futuro della Campania: quella tra Riccardo Corridore e Michele Emi Maritato, ufficializzando la candidatura di quest’ultimo al Consiglio regionale della Campania nella lista Dimensione Bandecchi con Stefano Bandecchi candidato governatore. Un incontro che ha suscitato piena soddisfazione da entrambe le parti, aprendo le porte a una sfida che parte dal cuore di Napoli e della sua area metropolitana. “Per me – dichiara Michele Emi Maritato – questa è una prestigiosissima opportunità che accolgo con la massima responsabilità. Fin da subito, il mio impegno per i napoletani e per tutti i campani sarà concreto e diretto: una legge regionale contro l’usura bancaria, per difendere la nostra imprenditoria troppo spesso soffocata da tassi usurari che spezzano il futuro di chi vuole lavorare e creare ricchezza. Mi batterò per la tutela e il rilancio delle imprese campane, vero motore di sviluppo, e per l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità, pubblica, tra le più ingolfate d’Italia. È inaccettabile che la salute dei campani valga meno di quella di altri cittadini”. Maritato incalza: “È ora di smetterla di trattare la Campania e i suoi abitanti come cittadini di serie B. Non ci sono cittadini di prima e di seconda classe; davanti alla salute, alla cultura, al diritto, siamo tutti uguali. La Campania deve tornare a splendere, e lo farà solo quando i diritti dei campani saranno rispettati fino in fondo”.

Martina Paparusso

Di Martina Paparusso

