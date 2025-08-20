epa10495926 Riot police officers blocked supporters of the Shor political party protest in main street of Chisinau, Moldova, 28 February 2023. Protesters demand from their government to not involve Moldova in the Russian-Ukrainian war, increase pensions and to pay their winter energy bills. EPA/DUMITRU DORU

COMUNICATO STAMPA

PENSIONI, FOLGORI (FEOLI): SISTEMA NON TIENE PIÙ’, SI RAGIONI SU VERA INTEGRAZIONE PUBBLICO-PRIVATO COINVOLGENDO LE AZIENDE

“Le prime indiscrezioni sulla prossima manovra economica riferiscono del congelamento dei tre mesi di rinvio dell’età pensionabile che dovrebbero scattare dal 2027. Una manovra che, senza i necessari adeguamenti, comporterebbe un taglio delle pensioni del 9%. Una mazzata per chi si congederà dal mondo del lavoro. A fare i conti è la Ragioneria dello Stato, dunque c’è da dare estremo credito a questa ipotesi. E’ di tutta evidenza che sul medio e soprattutto sul lungo periodo il sistema pensionistico non tiene più. Cambiano le forme di impiego, aumentano le forme di lavoro autonomo, aumentano i pensionati e diminuiscono gli occupati semplicemente perché in Italia si nasce di meno e si invecchia di più. La soluzione sarebbe quella di fare più figli e l’auspicio è che il governo lavori a un piano per la natalità che garantisca veri sostegni alle famiglie. Se ciò avverrà vedremo i risultati tre venti-trent’anni. Nel frattempo dobbiamo ripensare il sistema assistenziale e previdenziale, perché il pubblico da solo non ce la fa più. I costi per sanità e pensioni sono divenuti insostenibili e l’integrazione con il privato (assicurazioni sanitarie e pensioni complementari) non ha prodotto risultati apprezzabili. Almeno non con queste percentuali. Il privato deve fare di più e per farlo è necessario coinvolgere maggiormente i datori di lavoro nel welfare. Le aziende devono essere messe in condizioni di provvedere all’assistenza sanitaria privata e alla copertura pensionistica dei propri dipendenti attraverso la detassazione delle spese sostenute per il welfare dei lavoratori. L’incentivazione di forme pensionistiche e assistenziali totalmente private a carico delle aziende – in accordo naturalmente con i sindacati, le associazioni di categoria, gli ordini professionali – consentirebbe di alleggerire i costi a carico dello Stato e garantire ai cittadini servizi migliori, salvaguardando la tenuta dei conti pubblici”.

Lo dichiara Enrico Folgori, presidente di FEOLI (Federazione Europea Operatori della Logistica Integrata).

Roma, 20 agosto 2025