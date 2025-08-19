VENTONUOVO

Il ritmo segreto di “Brividi in Blues”

DiMarco Vittoria

Ago 19, 2025 #editoria, #intervista, #news

Ogni pagina del nuovo libro di Daniela Zeffiro scivola come una nota musicale: improvvisa, vibrante, piena di sorprese. “Brividi in Blues” nasce dall’amore per il jazz e diventa trampolino di lancio per una scrittrice che punta a lasciare un segno nel panorama letterario contemporaneo.

Daniela, è un piacere averti qui. “Brividi in Blues” mescola giallo, spy-story e avventura. Come è nata l’idea di questa storia così ricca di generi e sfumature?

Per caso, ho pensato a una protagonista donna con delle capacità deduttive straordinarie ed è nata Youval, poi il resto.

Qual è stato il passaggio più complesso nella stesura di “Brividi in Blues”? E quello più appagante?

È sempre Youval che nello stesso tempo è appagante, ma anche il più complesso.

Nel libro le donne sono protagoniste forti, indipendenti e centrali nell’azione. È stata una scelta narrativa o una dichiarazione d’intenti?

Entrambe le cose, volevo e voglio dare un’impronta chiara e precisa anche per le storie che scriverò dopo, seguendo una linea come nella serie di Jack Ryan.

Il Veliero Blues Ship ha un fascino tutto suo. È ispirato a una barca reale o è frutto della tua immaginazione?

Tutto frutto della mia fantasia, ma probabilmente da qualche parte nel mondo un veliero come il Blue Ship esiste, è un mio sogno.

