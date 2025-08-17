In memoria di Michele Rifino: “Omertà di gomma e catrame”di chi ha ucciso un ragazzo due volteMorì per strada.



Come un cane randagio. Come si muore nelle guerre, ma senza guerra. Senza bandiera. Solo con una moto e un albero. Michele si chiamava. Aveva ventun anni, e il mondo ancora davanti. Non era un eroe, non era un santo, era un ragazzo. E quella domenica – era settembre – era uscito con un gruppo di motociclisti, uomini con la pancia e le giacche in pelle, che si sentivano invincibili mentre sfrecciavano tra le colline come se ogni chilometro fosse una conquista.

Poi qualcosa accadde. Qualcosa che non doveva accadere. Un urto, uno sbandamento, un volo. La moto finì fuori strada, contro un albero. Michele morì sul colpo.

E da allora cominciò la seconda morte, quella più lenta, più subdola, più infame: la morte della verità.

Si disse che fu un incidente. Si scrisse che perse il controllo. Si archiviò tutto, come si archivia una pratica scomoda. Ma non era vero. Non tutto, almeno. I segni parlavano. I cavi smontati parlavano. La telecamera sparita parlava. Ma soprattutto parlava il silenzio degli altri. Un silenzio così perfetto da fare paura. Così compatto da sembrare scolpito nella roccia.

Poi, però, una crepa. Una voce. Una coscienza che ha detto no.

Ed è da lì che comincia il mio racconto.

Li ho visti. Quegli uomini in moto. Gente adulta, in carne, ben piazzata. Gente che forse legge i giornali solo quando parlano di calcio. Che magari la domenica va a messa e poi sale sulla propria moto lucidata come un’arma, per sfrecciare tra le curve con l’arroganza di chi pensa che la strada appartenga ai più forti. E in un certo senso è così: la strada, come la giustizia, premia chi sa tacere.

Uno di loro non è tornato a casa. Era il più giovane. Il più inesperto? Forse. Ma quel che è certo è che è morto. Morto sulla statale, contro un albero. E la sua moto, come un animale ferito, ha continuato a sbandare per cento metri prima di arrendersi alla gravità e a un destino infame. Ma non fu il caso. Non fu il vento. Non fu l’imprudenza. Fu qualcos’altro. O forse qualcuno.

L’ho letto nei verbali, nelle perizie, nelle consulenze. L’ho letto nei silenzi. Soprattutto nei silenzi. Perché tutti videro, eppure nessuno vide. Tutti parlarono, eppure nessuno disse.

Sulla scena del crimine – sì, del crimine, perché tale è un omicidio mascherato da incidente – sparirono in fretta due oggetti chiave: una telecamera e un contagiri. Roba minuta, ma micidiale. Roba che poteva inchiodare un responsabile. E fu smontata, portata via. Con cura. Con metodo. Con intenzione.

Un paletto della chilometrica fu abbattuto da un veicolo mai identificato, forse con un bauletto di una moto. Le tracce sulla marmitta della moto travolta parlavano di un urto, di una vernice, di una plastica, di una gomma che non appartenevano al mezzo del ragazzo. I testimoni—tutti centauri compagni della gita—si difesero con la più perfetta delle armi italiane: la versione unica e condivisa. Quella che, come una catechesi laica, si ripete uguale in ogni bocca. Nessuno sa, nessuno ricorda, nessuno ha visto. Una sinfonia di “non so”, orchestrata con precisione militare.

Ma la menzogna, si sa, puzza. E qui puzza di benzina e bitume. Puzza di carrozzerie riverniciate in fretta, di moto occultate e riparate di nascosto, di telefonate fatte troppo presto e troppo precise, registrate dai tabulati. Puzza di uomini che si sentono intoccabili. Di ex divise che proteggono le nuove vigliaccherie e per conflitto di dignità scrivono lettere senza firma. Di clan silenziosi, non quelli di mafia con la coppola e la lupara, ma quelli borghesi e impuniti che si formano tra i bar, i garage e le chat di gruppo. Chat chiuse, parole cancellate, profili eliminati.

E la famiglia del ragazzo? È lì. In silenzio anche lei, ma di un silenzio diverso. Il silenzio di chi ha gridato troppo, invano. Il silenzio di chi sa di vivere in un Paese in cui la giustizia è una scommessa e la verità un lusso.

L’omertà non è solo quella del Sud, del “non vedo, non sento, non parlo” che tanto piace ripetere nei convegni sulla legalità. È quella di chi preferisce conservare una reputazione piuttosto che confessare una verità. È quella dei testimoni che non vogliono rovinarsi la vita per un morto. È quella dei periti che dicono: “probabile”, “compatibile”, “non escluso”. È quella che trasforma un delitto in un errore, un assassino in un amico, una vittima in un ricordo imbarazzante.

Questo è l’odore dell’Italia di oggi. Non puzza più di sangue. Ma di vernice fresca, gomma fusa, codici QR cancellati e dashcam svanite nel nulla.

È un’Italia dove si può morire due volte: la prima, quando ti schianti. La seconda, quando nessuno ha il coraggio di dire come.

Ma ogni silenzio, anche il più ben orchestrato, ha una crepa. E ogni omertà, anche la più compatta, ha un punto di cedimento. Qualcuno ha parlato. Non urlato, non denunciato in piazza. Ma sussurrato con l’affanno di chi non dorme da anni, con la voce rotta di chi porta addosso la colpa degli altri. Ha detto poco, ma ha detto abbastanza. Un dettaglio, un gesto, un’ora che non torna. Un frammento di verità infilato nella coltre delle bugie come un ago nel velluto.

E ora tutto vacilla.

La catena dell’omertà, quella che sembrava così salda, così dignitosa nella sua vigliaccheria, trema come una fila di tessere del domino. Ne basta una—una sola—che cade. E tutto il resto seguirà, con la matematica crudezza della coscienza risvegliata.

Perché la verità, anche se sepolta, non muore mai. Dorme, al massimo. Aspetta il momento giusto per mordere. E quando morde, non lascia scampo. Nessuna chat cancellata, nessuna carrozzeria riverniciata, nessuna bugia ripetuta cento volte potrà salvarli.

Non sarà vendetta.

Sarà giustizia.

E non farà rumore.

Farà solo crollare il silenzio.

E molti, cominceranno a ricordare.

