“Tutto con il cuore”: poesia che diventa teatro

La silloge di Maria Cuono non è solo un libro, ma un’esperienza che si vive e si ascolta. Nata da un tramonto e dedicata a donne speciali, quest’opera prende forma anche a teatro con “Identikit poetico”, unendo poesia, musica e performance per un messaggio universale di pace e amore.

Un caro saluto a te, Maria. Quali emozioni prevalgono all’interno della silloge “Tutto con il cuore”?

Prevalgono tantissime e indescrivibili emozioni che voglio condividere con il mio pubblico e martedì 19 agosto sarà accontentato nella suggestiva Sala dei Principi all’interno del Castello Gallego di Sant’Agata di Militello: un’occasione da cogliere al volo per chi ama la poesia, la musica. Un progetto, il nostro, pensato a tavolino che unisce i miei versi alla musica e alla bellissima voce di Graziano Piazza Bellini, alla relatrice, alla voce narrante, all’anima di tutto ciò, colei che ne ha scritturato la drammaturgia: Claudia Cotti Zelati. A lei si deve anche la messa in scena di Identikit Poetico: uno spettacolo che porteremo in giro ovunque. Tutto con il cuore voglio ringraziare la Casa Editrice Kimerik nella persona del dottor Gianfranco Natale che c’ha suggerito questa splendida e suggestiva cornice qual è il Castello Gallego per proporre un estratto dal nostro capolavoro. Vi aspettiamo!

In occasione dell’evento tenuto da Edda Cioffi, a Castellammare di Stabia, hai avuto modo di esprimere veramente te stessa?

Naturalmente si e poi la dottoressa è sempre carina con me, m’invita sempre ai suoi eventi ed io ne vado fiera. A Castellamare di Stabia è stata un’occasione per leggere il mio incipit Amiamoci, fratelli! chiedendo un cessate il fuoco a Gaza.

La poesia, per te, è un’esigenza personale o un atto comunicativo verso gli altri?

La poesia per me è un modo di trasmettere messaggi autentici, di condividere i miei sentimenti più profondi, il primo fra tutti è l’Amore verso il mio prossimo, un amore incondizionato come quello tra me e Claudia: Amore fra sorelle.

Cosa ha rappresentato per te partecipare al Salone del Libro di Torino?

Per me e Claudia è stata un’ottima vetrina: attimi di pura magia da custodirne gelosamente, ricchezza interiore.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me:

