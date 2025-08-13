“La Divina Futura” un fantasy psicologico che parla all’anima

Ispirandosi a Dante e alle proprie visioni, Rinaldo Cirillo crea una storia in cui l’umanità lotta per ritrovare pace e fede. Un intreccio di prove iniziatiche e presenze angeliche per raccontare la più grande battaglia: quella interiore, che ognuno combatte dentro sé.

Un caro saluto a te, Rinaldo. “La divina futura” ricopre un ruolo fondamentale all’interno della tua carriera da scrittore?

Sì è fondamentale per il mio cammino di scrittore.

Com’è nato il collegamento con Dante Alighieri? Cosa ti ha spinto a rielaborare un immaginario così potente in chiave contemporanea?

Perché amo la poesia e trovo Dante un personaggio veramente incredibile.

Quali autori, classici o contemporanei, hanno influenzato il tuo percorso letterario?

Tanti classici e contemporanei, ma i romanzi storici forse hanno influito di più.

C’è un passo o una frase a cui il lettore dovrebbe rivolgere particolare attenzione? Perché?

Leggere e fare attenzione a ciò che si legge e soprattutto capire.

