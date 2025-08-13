VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

“La Divina Futura” un fantasy psicologico che parla all’anima

DiMarco Vittoria

Ago 13, 2025 #editoria, #intervista, #news

Ispirandosi a Dante e alle proprie visioni, Rinaldo Cirillo crea una storia in cui l’umanità lotta per ritrovare pace e fede. Un intreccio di prove iniziatiche e presenze angeliche per raccontare la più grande battaglia: quella interiore, che ognuno combatte dentro sé.

Un caro saluto a te, Rinaldo. “La divina futura” ricopre un ruolo fondamentale all’interno della tua carriera da scrittore?

Sì è fondamentale per il mio cammino di scrittore.

Com’è nato il collegamento con Dante Alighieri? Cosa ti ha spinto a rielaborare un immaginario così potente in chiave contemporanea?

Perché amo la poesia e trovo Dante un personaggio veramente incredibile.

Quali autori, classici o contemporanei, hanno influenzato il tuo percorso letterario?

Tanti classici e contemporanei, ma i romanzi storici forse hanno influito di più.

C’è un passo o una frase a cui il lettore dovrebbe rivolgere particolare attenzione? Perché?

Leggere e fare attenzione a ciò che si legge e soprattutto capire.

https://www.booksprintshop.it/libro/romanzo/la-divina-futura

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Musica e Letteratura

“I tre re”, un viaggio tra spirito e poesia

Ago 13, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Selekim: il nuovo singolo “Supereroi” – Un debutto che esplora le fragilità | RECENSIONE

Ago 12, 2025 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

Macbeth di Verdi allo Sferisterio 10 agosto 2025: il report

Ago 12, 2025 Marco Vittoria

You missed

Musica e Letteratura

“I tre re”, un viaggio tra spirito e poesia

13 Agosto 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

“La Divina Futura” un fantasy psicologico che parla all’anima

13 Agosto 2025 Marco Vittoria
News

Il Pittore Mangone dona un ritratto a Domenico Dolce, co-fondatore di Dolce & Gabbana per il suo compleanno

13 Agosto 2025 Marco Montini
News

Agea, Confeuro: “Ok protocollo ma criticità ancora su CAA e troppi enti erogatori”

12 Agosto 2025 Marco Montini