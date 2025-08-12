VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

Musica e Letteratura

Selekim: il nuovo singolo “Supereroi” – Un debutto che esplora le fragilità | RECENSIONE

DiMarco Vittoria

Ago 12, 2025 #news, #nuovo singolo, #recensione

“Supereroi” è l’entrata in scena di Selekim (alter ego di Mikeless, nome d’arte di Michael Fortunati), una proposta dal forte impatto emotivo e sonoro. Il brano segna l’avvio di un percorso artistico che mescola rock, rap e pop in un lavoro del tutto originale, capace di raccontare l’inquietudine di una generazione che si muove tra disillusione e ricerca d’identità. L’idea di ribaltare il proprio nome per dare vita a Selekim non è solo un gioco linguistico, ma un vero e proprio atto simbolico: l’esigenza di trasformarsi per affrontare una realtà complessa, e forse per sopravvivere ad essa. Questa nuova identità è una lente attraverso cui osservare il mondo e raccontarlo senza filtri. Dal punto delle sonorità, “Supereroi” è un brano d’impatto, in cui si fondono, senza forzature, urban ed elementi rock; la voce si muove tra il rap e il canto, sempre con grande intensità. Il testo è il vero motore emotivo del pezzo: si parla di invisibilità sociale, di insicurezze quotidiane, di relazioni complicate e della fatica di sentirsi abbastanza, anche quando tutto sembra andare storto. Il ritornello, semplice ma incisivo, restituisce quella tensione tra vulnerabilità e voglia di riscatto che accomuna molti. “Supereroi”, più che una canzone, è uno specchio che riflette le fragilità senza indulgere nel vittimismo ma, anzi, rilanciando con forza la necessità di trasformare il dolore in forza creativa. Con questo esordio, Selekim dimostra di avere una visione chiara e una voce capace di distinguersi.

Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

More Posts - Website

Follow Me:
TwitterFacebookGoogle Plus

Di Marco Vittoria

Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art.

Articoli correlati

Arte Musica e Letteratura

Macbeth di Verdi allo Sferisterio 10 agosto 2025: il report

Ago 12, 2025 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

Si alza il sipario sulla 43ª edizione dello Spoltore Ensemble

Ago 10, 2025 Marco Vittoria
Musica e Letteratura

Annamaria Gallo: vent’anni di antiriciclaggio in “Detto, fatto!”

Ago 10, 2025 Marco Vittoria

You missed

News

Agea, Confeuro: “Ok protocollo ma criticità ancora su CAA e troppi enti erogatori”

12 Agosto 2025 Marco Montini
Musica e Letteratura

Selekim: il nuovo singolo “Supereroi” – Un debutto che esplora le fragilità | RECENSIONE

12 Agosto 2025 Marco Vittoria
Arte Musica e Letteratura

Macbeth di Verdi allo Sferisterio 10 agosto 2025: il report

12 Agosto 2025 Marco Vittoria
News

Carceri, Droghei (PD): “146 morti in sette mesi, governo minimizza. Caldo record aggrava una situazione già disumana”

12 Agosto 2025 Marco Montini