Macbeth di Verdi allo Sferisterio 10 agosto 2025: il report

Domenica 10 agosto 2025 presso il Teatro Sferisterio di Macerata è andata in scena l’ultima replica dell’opera di Giuseppe Verdi “Macbeth” per la regia di Emma Dante, nell’ambito del Macerata opera festival 2025.

La regista siciliana ha dato forma al melodramma verdiano, proponendo un’interpretazione stratificata su più livelli di lettura.

Se la tragedia shakesperiana prevede l’eterno dilemma della lotta tra sete di potere e senso di colpa, ambizione e rettitudine, ineluttabilità del destino ed effetto pigmalione, la regia della Dante ci propone un taglio maggiormente archetipico, dove le streghe rappresentano la forza istintiva, intuitiva e potente.

Macbeth fa ricorso a questa forza, solo apparentemente per conoscere il futuro e per poi venirne coinvolto, ma lo fa, in realtà, per trovare conferma delle proprie pulsioni di dominio, assecondate dalla moglie Lady Macbeth, altra figura che rappresenta la potenza istintuale

Affidarsi alla potenza erotica dell’istinto, senza incanalare quest’ultima attraverso la magia della creatività, porta inesorabilmente alla rovina, e il nostro protagonista diventa in effetti il fautore di un bagno di sangue, che causerà la pazzia di Lady Macbeth e, quindi, l’esaurirsi della potenza distruttrice, naturale epilogo di un’energia non costruttiva e che non riconosce debiti di riconoscenza verso l’altro.

La messa in scena

La messa in scesa si affida ad un allestimento essenziale ma molto efficace, ricco di situazioni sceniche potenti come l’incoronazione di Macbeth, con richiami alle arti plastiche e pittoriche come il funerale di Duncan, elementi coreografici e trovate spettacolari, che hanno reso le scene ancora più intense e simboliche, come i letti insanguinati che si muovono inseguendo il delirio di Lady Macbeth.

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta mirabilmente da Fabrizio Maria Carminati, ha creato la giusta tensione sonora per le straordinarie interpretazioni dei protagonisti, tra i quali hanno spiccato: Marta Torbidoni (Lady Macbeth), Franco Vassallo (Macbeth), Simon Orfila (Banco) e Antonio Poli (Macduff).

Sontuoso il cast , con un centinaio di protagonisti sul palco, a decretare un successo scandito da fragorosi e lunghissimi applausi del pubblico, meritatissimi, per una serata memorabile dal grandissimo impatto emotivo.

