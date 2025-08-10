Si alza il sipario sulla 43ª edizione dello Spoltore Ensemble.

43 anni di emozioni, presentato il calendario con appuntamenti esclusivi per lo Spoltore Ensemble.

A Spoltore (Pe) “Emozioni in scena”: si alza il sipario sulla 43ª edizione dello Spoltore Ensemble, l’atteso festival che animerà le serate estive del borgo pescarese dal 16 al 21 agosto 2025. La manifestazione, presentata in conferenza stampa questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Spoltore, è ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale regionale, nazionale ed internazionale è pronta ad offrire sei giorni intensi di spettacoli, concerti, performance artistiche e incontri, confermando la sua vocazione di vetrina per talenti emergenti e palcoscenico per grandi nomi del panorama artistico.

Presenti in conferenza il Sindaco Chiara Trulli, l’Assessore alla Cultura e al Turismo Nada Di Giandomenico, il Direttore artistico il Maestro Giuliano Mazzoccante, ed in via del tutto eccezionale Gabriele Cirilli per il teatro e Kristian Cellini per la danza. Il Festival si snoderà tra i vicoli e le piazze del centro storico: Largo San Giovanni, piazza D’Albenzio e piazza Di Marzio, inoltre i visitatori potranno anche conoscere luoghi simbolo della cultura spoltorese attraverso i tour organizzati; quest’anno saranno visitabili anche le tre nicchie votive, che si trovano sulla parete di palazzo Pardi nel centro storico di Spoltore lungo la Salita degli Schiavoni, in prossimità della piazza D’Albenzio e in via del Mulino.

Le dichiarazioni del Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli

“Siamo entusiasti di annunciare le date della 43ª edizione, che quest’anno ci accompagnerà dal 16 al 21 agosto – dichiara il Sindaco di Spoltore, Chiara Trulli. – Spoltore è pronta a trasformarsi ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto, accogliendo artisti, visitatori e residenti in un’atmosfera di festa e cultura. Stiamo lavorando con grande impegno per definire un programma che sia all’altezza delle aspettative, unendo tradizione e innovazione e offrendo spettacoli di musica, teatro e arte per tutti i gusti. Spoltore Ensemble non è solo un festival, ma un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio e rafforzare il senso di comunità”.

“Lo Spoltore Ensemble rappresenta un pilastro fondamentale della nostra offerta culturale e un momento di grande aggregazione per l’intera comunità – afferma Nada Di Giandomenico, Assessore alla Cultura. – Quest’anno, con la 43ª edizione abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il legame tra l’arte e il nostro territorio, favorendo anche il turismo attraverso percorsi specifici che includono delle novità. Il festival è un’opportunità unica per valorizzare i luoghi più suggestivi di Spoltore, rendendoli scenari vivi anche per spettacoli di altissimo livello.

Obiettivo: rendere la cultura accessibile a tutti

Il nostro obiettivo è rendere la cultura accessibile a tutti, promuovendo la partecipazione e offrendo momenti di riflessione, ad esempio con la magia di “Letture Ensemble” e di puro intrattenimento. Siamo fieri di poter ospitare ancora una volta un evento di tale portata e invitiamo tutti a lasciarsi coinvolgere dalla magia dello Spoltore Ensemble. Approfitto anche per ringraziare anche Eleonora Centorame, Responsabile dell’Ufficio Cultura e Iolanda Mariani, Direzione Amministrativa, inoltre ringrazio la Mondadori di Pescara, partner dei nostri salotti”.

“La 43ª edizione dello Spoltore Ensemble si preannuncia come un’esperienza culturale ricca e coinvolgente con appuntamenti di elevata cultura, sottolineo che per la prima volta a Spoltore ci sarà La Traviata di Giuseppe Verdi – aggiunge il Direttore Artistico il Maestro Giuliano Mazzoccante. – Come direttore artistico, ho l’onore e il piacere di curare un programma che vuole essere un punto di incontro tra le diverse espressioni artistiche grazie anche al progetto speciale Comedy Factory Talent curato insieme a Gabriele Cirilli ed al progetto danza di Kristian Cellini. Anche quest’anno, l’obiettivo è offrire al pubblico una proposta di alta qualità. Abbiamo lavorato per per portare a Spoltore artisti di fama nazionale e internazionale, senza dimenticare di dare spazio ai nuovi talenti, valorizzando anche l’offerta territoriale”.

La grande novità per il teatro con la collaborazione di Gabriele Cirilli ed il suo “CAT”

Grande novità per il teatro con la collaborazione di Gabriele Cirilli ed il suo “CAT” ossia la Casa di Accoglienza per Talenti un innovativo format ideato in esclusiva per lo Spoltore Ensemble, per scovare e promuovere nuovi talenti nel panorama artistico italiano. L’evento si articolerà in tre serate di selezione da parte del pubblico presente in platea, dal 18 al 20 agosto, a piazza D’Albenzio e culminerà con un grande show finale il 21 agosto.

Durante le prime tre serate, aspiranti artisti si esibiranno con gag, battute, sketch, monologhi, canzoni e altre performance, sfidandosi a colpi di applausi del pubblico. Una giuria di esperti – composta da personalità di spicco del mondo dello spettacolo, della scienza e della politica – valuterà le esibizioni, ed i talenti selezionati accederanno alla serata finale del 21 agosto, “Factory Comedy Talent”, che si terrà sul palco dello Spoltore Ensemble.

La giuria

Questo show conclusivo vedrà i finalisti esibirsi davanti a una giuria di caratura nazionale formata da nomi tra i quali Benedicta Boccoli, Maurizio Micheli, Valerio Rossi; non mancheranno ospiti a sorpresa tra i più amati del panorama comico italiano, uno fra tutti Francesco Paolantoni. Gabriele Cirilli, in veste di Capo Comico, guiderà i vincitori verso il successo; come ha spiegato “Spoltore Ensemble è arte diffusa; questo festival va celebrato con il talento infatti attraverso il format che ho proposto cerco di portare in alto i ragazzi che hanno talento perchè loro hanno bisogno di sentirsi importanti ed uscire allo scoperto mettendo da parte il pensiero di guerre, emergenze. Ci saranno vincitori in questo talent, ma tutti avranno una parte nella serata finale”, il tutto come nei migliori Festival inclusivi.

Tra i nomi di spicco, con l’unica data del tour 2025 in esclusiva per l’Abruzzo allo Spoltore Ensemble, anche Peppe Barra con il suo “Si teness vint’anne” e “Risate di gioia”, storie di teatro con Elena Bucci, Premio Ubu 2016, e Marco Sgrosso.

Spazio anche alla danza con Kristian Cellini

Spazio anche alla danza con Kristian Cellini, nome noto del talentAmici di Maria De Filippi come coreografo esterno e giudice in alcune fasi del programma; coreografo dalla straordinaria versatilità, non si limita ad un unico stile, ma spazia dal classico al moderno, dal jazz al contemporaneo. Questa sua capacità gli ha permesso di collaborare con artisti molto diversi tra loro e di affrontare progetti eterogenei: allo Spoltore Ensemble, sarà presente in esclusiva con “Il Gran Galà della danza” con ospiti da La Scala di Milano, l’Etoile del San Carlo di Napoli, dal Mariinky di Sanpietroburgo ma non solo, non mancheranno anche astri nascenti locali che potranno danzare con grandi nomi.

Il Borgo di Spoltore si animerà grazie agli artisti di strada (con Remo Stampone) ma grande spazio verrà dato alla buona musica infatti tra gli ospiti ci saranno Daniele Mammarella, Jerome Piano, Dies Duo, Quartetto di Sassofoni, The Fuzzy Dice, l’omaggio a Edith Piaf oltre ai Terzacorsia omaggio a Lucio Battisti, Sambossa alla scoperta del Brasile.

Il Programma Culturale della 43ª Edizione

Il 16 agosto, giorno di anteprima, alle ore 19.00 in piazza D’Albenzio ci sarà l’ inaugurazione di questa edizione con la presentazione dei progetti culturali legati alle associazioni coinvolte; successivamente alle ore 20.00, il Dottor Matteo Colazilli condurrà il pubblico alla scoperta delle mostre attraverso un tour dedicato che si ripeterà ogni giorno alle ore 18.00, gratuitamente, con ritrovo presso lo Spazio Sociale di via Di Marzio n.4.

Le mostre saranno visitabili dalle 18.00 alle 24.00.

Letture Ensemble

Nei giorni 17, 18, 19 e 21 agosto, Piazza D’Albenzio sarà impegnata dalle ore 19:00 con un salotto letterario dedicato a “Spoltore, Città che legge”, con le seguenti presentazioni:

“Il pescatore di stelle” (Rizzoli) di Peppe Millanta , con musiche di Sfly (Andrea Di Marcoberardino) e letture di Diana Quaresima;

di , con musiche di Sfly (Andrea Di Marcoberardino) e letture di Diana Quaresima; “Oltre il soggetto, dalla definizione di sé all’incontro dell’altro” (Mimesis) di Tiziano Acciavatti ;

di ; “Le 9elle di Carletto” (Drakon edizioni di Villa Raspa di Spoltore) di Christian Dolente;

di Prima assoluta del libro “Per una metafisica civile” (Ianieri edizioni) di Anna Maddalena Belcaro e Venanzio Paciocco.

Mostre ed esposizioni

Il borgo di Spoltore si trasformerà in una galleria d’arte diffusa, ospitando diverse esposizioni:

“Espressioni con il cuore” di Pensiero Divergente di Antonio De Leonardis insieme all’Università della Terza Età di Spoltore con la coordinatrice Claudia Della Penna. Il centro storico sarà arredato con circa 1000 foglie di poesia e frasi celebri, e presso lo spazio sociale di via G. Di Marzio 4 saranno esposti 35 stampe dei lavori degli allievi del Liceo Artistico di Penne (Pe);

di insieme all’Università della Terza Età di Spoltore con la coordinatrice Claudia Della Penna. Il centro storico sarà arredato con circa 1000 foglie di poesia e frasi celebri, e presso lo spazio sociale di via G. Di Marzio 4 saranno esposti 35 stampe dei lavori degli allievi del Liceo Artistico di Penne (Pe); “Night diaries – acquerelli iracheni e libanesi 2003-2022” di Jörg Christoph Grünert (Deposito dei Segni ETS) . La mostra personale si terrà presso lo Spazio Culturale Comunale in Piazza D’Albenzio;

di . La mostra personale si terrà presso lo Spazio Culturale Comunale in Piazza D’Albenzio; “I colori del territorio con Dimore Ensemble ‘25” a cura di Maria Jenie Rossi . Un percorso nell’arte articolato negli spazi del centro antico di Spoltore, una mostra diffusa che accoglie in ogni “dimora” l’intervento di un solo artista che strutturerà lo spazio in maniera globale;

a cura di . Un percorso nell’arte articolato negli spazi del centro antico di Spoltore, una mostra diffusa che accoglie in ogni “dimora” l’intervento di un solo artista che strutturerà lo spazio in maniera globale; “Fotografie in Back light” de La Centenaria a cura di Andrea Morelli e Mauro Vitale . La mostra, con 40 immagini a colori e in bianco e nero, sarà allestita al piano superiore dei locali della cultura di Piazza D’Albenzio;

a cura di . La mostra, con 40 immagini a colori e in bianco e nero, sarà allestita al piano superiore dei locali della cultura di Piazza D’Albenzio; “L’Accademia degli insepolti e… L’arte” a cura di Elisabetta Di Luca. Mostra pittorica dell’artista Gerardo Lizza, presso la Casa della Cultura in via del Corso, a cura del Prof. Albano Paolinelli, presentato in catalogo da Antonio Zimarino.

Per esplorare le bellezze di Spoltore:

“Spoltore Nascosta” (17, 19 e 21 agosto alle ore 18:00) – A cura della Pro Loco Spoltore Terra dei 5 Borghi. Verranno effettuate le consuete visite guidate al centro storico, alla Cripta della Chiesa di S. Panfilo fino al Castello e ai suoi torrioni, includendo le mostre presenti nel borgo per la 43esima edizione dello Spoltore Ensemble. L’appuntamento e la partenza sono dalla sede dell’Info Point in via dietro le mura presso la Biblioteca Comunale P. Angela. La prenotazione è obbligatoria al numero 350.1811922.

Per consultare il programma intero il sito è www.spoltorensembleofficial.it.

News ai tag sui social @spoltorensembleofficial; le prevendite on line sono su www.ciaotickets.com. Biglietti acquistabili anche la sera degli spettacoli a Largo San Giovanni.

