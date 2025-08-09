Matteo Crudele, il nuovo romanzo “Land of the Free” – I confini dell’umanità | RECENSIONE

“Land of the Free” è il nuovo romanzo di Matteo Crudele, nato nel 2010. Il libro conduce il lettore nel cuore pulsante del West, attraverso la guida del vento: una voce antica, libera e onnipresente, che osserva e accompagna gli eventi con delicatezza e forza. I personaggi non sono semplici figure funzionali alla trama, ma incarnazioni vive di tensioni profonde. Roy McParson è lo sceriffo che vive il dramma della scelta tra l’obbedienza alla legge e il senso di giustizia più umano e intimo. Bill Rayer, un ufficiale, è il volto di una colpa che non trova pace. Molly Maxwell, insegnante insofferente, si spinge oltre la sicurezza di Boston per cercare se stessa in territori di confine. Padre Francesco, un missionario fragile e lucido, affronta il suo tempo con lo sguardo rivolto all’altro, cercando il senso di una fede che spinge verso il dialogo. Infine, Bisonte Nero è colui che detiene di una memoria collettiva che rischia l’estinzione. Le vicende di questi personaggi, diversi e complementari, si intrecciano in un racconto che parla non solo di un’epoca storica, ma dell’essere umano e delle sue contraddizioni. Lo stile di Crudele è denso di immagini poetiche e, così, le ambientazioni diventano parte integrante della narrazione, quasi personaggi a loro volta. “Land of the Free” invita il lettore a riflettere sul significato della libertà, sul progresso e sul valore dell’incontro tra mondi diversi, un tema sempre attuale e delicato.

