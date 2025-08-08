VENTONUOVO

Il Quotidiano che innova!

News

Turismo, Tiso(Accademia IC): “Viaggiare sostenibile è tutelare ambiente”

DiMarco Montini

Ago 8, 2025

Turismo, Tiso(Accademia IC): “Viaggiare sostenibile è tutelare ambiente”

“Oggi più che mai, il tema dell’inquinamento generato durante le vacanze merita grande attenzione. Il turismo, da sempre simbolo di libertà, scoperta e benessere, infatti ha un volto meno noto e spesso trascurato: quello dell’impatto ambientale. Voli internazionali, spostamenti in auto, crociere imponenti e soggiorni in strutture ad alto consumo energetico contribuiscono in modo significativo alle emissioni di gas serra. Un viaggio di piacere può generare centinaia di chilogrammi di CO₂ per persona, senza contare il consumo di risorse come l’acqua e l’energia, e la produzione di rifiuti. I luoghi turistici, specialmente quelli più famosi e frequentati, inoltre, vedono anno dopo anno aumentare la pressione su ecosistemi fragili, sull’infrastruttura urbana e sulla comunità locale. E non è raro purtroppo assistere a fenomeni di degrado ambientale o “overtourism”, dove la bellezza di una meta può essere compromessa dall’eccessiva presenza di visitatori. Dall’altra lato, tuttavia viaggiare in modo green e sostenibile è ancora possibile: tanto che sempre più persone scelgono mezzi di trasporto a basso impatto, come il treno o il car sharing, alloggi eco-friendly e attività rispettose della natura. Portare una borraccia, ridurre la plastica, partecipare a esperienze locali autentiche sono piccoli gesti che, se adottati da molti, possono fare una grande differenza. In definitiva, il turismo non deve essere nemico dell’ambiente. Anzi può trasformarsi in un potente strumento di sensibilizzazione, rispetto e rinascita culturale. La sfida sta nel conciliare il desiderio di esplorare il mondo con la responsabilità di proteggerlo: un viaggio consapevole non solo arricchisce chi lo vive, ma rispetta anche il luogo che lo ospita”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della Associazione Bandiera Bianca.

Marco Montini

More Posts

Di Marco Montini

Articoli correlati

News

Marianna Bonavolontà, voce della cultura aeronautica

Ago 8, 2025 Marco Montini
News

Cento metri di pizza per battere i disturbi alimentari

Ago 8, 2025 Marco Montini
News

Dazi, Confeuro: Trump stucchevole, ora nuovi mercati e tariffe zero per Made in Italy

Ago 7, 2025 Marco Montini

You missed

News

Marianna Bonavolontà, voce della cultura aeronautica

8 Agosto 2025 Marco Montini
News

Turismo, Tiso(Accademia IC): “Viaggiare sostenibile è tutelare ambiente”

8 Agosto 2025 Marco Montini
News

Cento metri di pizza per battere i disturbi alimentari

8 Agosto 2025 Marco Montini
News

Dazi, Confeuro: Trump stucchevole, ora nuovi mercati e tariffe zero per Made in Italy

7 Agosto 2025 Marco Montini