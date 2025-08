Il Ragno D’Oro: tra tradizione e innovazione. Intervista a Roberto Tammone, il custode moderno di una leggenda sul mare

C’è un angolo del litorale romano dove il tempo sembra essersi fermato tra il profumo di salsedine e il suono delle onde . Questo luogo è Il Ragno D’Oro, storico stabilimento balneare di Torvajanica, una vera e propria gemma affacciata sul Tirreno. Qui, tra passato e presente, rivive il fascino di un’Italia spensierata, quella dei grandi amori, delle feste sfavillanti e delle estati eterne.

Fondato da Daniele Padula e Antonietta Tammone, lo stabilimento è stato per anni il rifugio estivo di romani che avevano anche casa al mare, turisti e spiaggianti di passaggio.. Il Ragno D’Oro era sinonimo di classe, risate e convivialità, diventando uno dei simboli della vita del litorale laziale.

Oggi, questa eredità preziosa è portata avanti con passione da Roberto e Antonella Tammone, nipoti dei fondatori e figli di Michele, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello stabilimento prima della sua scomparsa, undici anni fa. Roberto ha saputo traghettare Il Ragno D’Oro nel presente, con uno stile manageriale attento, introducendo innovazioni come il servizio in spiaggia prenotabile via QR code, senza mai tradire lo spirito autentico del luogo.

Lo abbiamo incontrato per farci raccontare com’è rinato questo gioiello del litorale romano, che oggi è anche riconosciuto ufficialmente come Bottega Storica.

⸻

Roberto, cosa significa per te gestire oggi Il Ragno D’Oro?

“Significa portare avanti un sogno che era di mio padre, Michele. Lui ha costruito molto più di uno stabilimento balneare: ha costruito un’identità. Dopo la sua scomparsa, undici anni fa, ho sentito il peso e l’onore di non lasciare che tutto ciò venisse dimenticato. Ma sapevo anche che per onorarlo davvero, dovevo guardare avanti.”

E infatti hai introdotto tante novità…

“Sì, ci ho creduto e mi sono rimboccato le maniche. Abbiamo rinnovato la struttura, mantenendo l’eleganza originaria, ma rendendola più funzionale e moderna. Uno dei servizi di cui vado più fiero è la possibilità di ordinare un caffè o un aperitivo direttamente dall’ombrellone con un semplice QR code. Ma non è solo tecnologia: c’è anche una nuova visione gestionale, più snella, organizzata, attenta ai dettagli.”

Come riesci a innovare mantenendo salde le radici?

“Con rispetto. Qui ogni ombrellone racconta una storia, ogni cabina ha vissuto estati di famiglie intere. Per questo, ogni cambiamento passa prima dal cuore. Cerco di innovare senza stravolgere, ascoltando i clienti affezionati, ma anche accogliendo le esigenze delle nuove generazioni. Mio padre diceva sempre che la vera eleganza è nella semplicità. E su questa idea ho costruito tutto.”

Cosa direbbe tuo padre, se vedesse oggi Il Ragno D’Oro?

“Credo che sarebbe fiero. Non per i risultati economici o per la tecnologia, ma perché avrebbe visto che i valori sono rimasti intatti: accoglienza, cura, familiarità. Avrebbe controllato ogni dettaglio, come faceva sempre, poi mi avrebbe detto con un sorriso: ‘Hai fatto bene, ma non smettere mai di migliorare’.”

Cosa rappresenta oggi Il Ragno D’Oro per Torvajanica?

“È un pezzo di storia, ma anche un punto d’incontro. Qui si respira ancora quell’aria di quegli anni a cavallo alla fine degli anni 60 gli inizi del 70,, ma con un respiro nuovo. Offriamo animazione per grandi e piccoli, eventi, servizi curati nei minimi particolari, ma sempre con quell’attenzione che fa sentire ogni ospite parte della famiglia. Il riconoscimento come Bottega Storica non è solo un titolo: è una responsabilità che ci spinge ogni giorno a tenere vivo il suo spirito.”

⸻

Il Ragno D’Oro continua a tessere la sua rete d’oro tra passato e presente. In ogni ombrellone, in ogni caffè servito sotto il sole, c’è il ricordo di ciò che è stato e la promessa di ciò che sarà. Perché la Vita, qui, non è solo memoria: è ancora un modo di vivere il mare, l’estate, la bellezza