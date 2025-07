Se il mistero è la tua passione non puoi perdere “In Alto Mare – Mistero e intrigo al museo”: un gioco-delitto in costume tra gli echi degli anni ’30

A Genova. Una sola data e per un numero limitato di persone

Be Strong Edizioni e Marta Brioschi, l’autrice di gialli tra le più apprezzate della Casa Editrice di Eleonora Marsella, comunicano che sabato 13 settembre si svolgerà il gioco-delitto in costume stile anni ’30 denominato “In Alto Mare – Mistero e intrigo al museo”.

L’evento avrà luogo nel suggestivo scenario del Museo del Mare di Genova, precisamente a Galata Museo del Mare, è qui infatti che i partecipanti rivivranno in modo immersivo le atmosfere dell’ultima novità coinvolgente di Marta, il giallo che si intitola come l’evento “In Alto Mare”.

In questo intrigante e suggestivo contesto solo 30 partecipanti avranno la fortuna di prendere parte a questo evento (i partecipanti saranno così suddivisi: 10 attori che riceveranno un breve canovaccio da studiare e interpretare, 12 osservatori che verranno poi suddivisi in 3 squadre e concorreranno con gli attori alla soluzione del caso e 8 giudici che avranno il compito di osservare lo svolgimento del gioco e dare il loro giudizio in merito alla migliore performance recitativa, miglior vestito, peggior giocatore e squadra investigativa più affiatata).

I premiati saranno 8 e riceveranno un certificato di partecipazione, una copia gratuita del libro “In Alto Mare” e un kit scrittura. Naturalmente verrà offerto un premio anche a colui o colei che saprà indovinare il colpevole tra i 10 attori o, in alternativa, per il “colpevole” che fosse riuscito a sviare le indagini così bene da non essere scoperto a fine gioco.

Tutti i partecipanti riceveranno invece un omaggio a sorpresa dello sponsor Fandis Spa e un certificato di partecipazione.

Sei pronto a trasformarti in attore, investigatore o giudice di questo gioco-delitto immersivo?

L’inizio dell’evento è previsto alle 17.00 (ma si consiglia di arrivare con almeno 15 minuti di anticipo) e si concluderà alle 21.00. Prima dell’inizio del gioco ci sarà la presentazione del libro “In Alto Mare”, subito dopo seguirà una visita guidata al museo e dopo si darà il via al gioco interattivo dove sarai quindi pronto ad entrare in scena! Preparati a interpretare un personaggio misterioso, cercare il colpevole tra gli inganni e i tanti indizi che verranno man mano rivelati o giudicare i costumi, le strategie, la performance e dare così il tuo voto a fine interpretazione. Tutto questo cullato dal fascino del mare e da un’atmosfera teatrale fuori dal tempo. “In Alto Mare – Mistero e intrigo al museo” è un evento gratuito fatto di cultura, gioco e convivialità.

A seguire si concluderà con una cena a buffet e la premiazione dei partecipanti più brillanti della serata.

Sarai anche tu tra i fortunati 30 partecipanti? Se lo sarai ti aspetta un mistero da risolvere sul ponte di un transatlantico, dove ti aspettano premi, omaggi e un’esperienza davvero unica nel suo genere.

Come indicato precedentemente la partecipazione all’evento e alla cena è totalmente gratuita, non è invece previsto alloggio per i partecipanti e nessun rimborso per le eventuali spese del viaggio.

Ricorda che se ti vuoi candidare come attore dovrai avere passione per il teatro e l’interpretazione, anche se non è assolutamente richiesta esperienza nei ruoli (siamo a bordo per divertirci!), mentre se il ruolo che preferisci è quello dell’osservatore dovrai avere davvero uno spiccato spirito di osservazione e curiosità. Per il ruolo di giudice invece sarà fondamentale avere un interesse per il teatro, il costume e il fair play oltre a una buona capacità di osservazione e spirito di equilibrio nel giudizio. Per tutte e tre le candidature è invece necessario essere disposti a inoltrarsi nel tipico stile degli anni ’30, con abiti e accessori che rievochino quindi quel tipo di atmosfera, e ovviamente bisogna non avere impegni per sabato 13 settembre dalle 17.00 alle 21.00 circa.

Quindi se hai più di 16 anni puoi candidarti anche tu! Hai tempo fino al 1° settembre per proporti, ti basterà scrivere alla Casa Editrice Be Strong attraverso il sito www.bestrongedizioni.it, indicando nome e cognome, la tua età e una breve motivazione personale che ti ha portato/a a voler salire a bordo con noi.

La nave è pronta per salpare e i ruoli fremono per essere interpretati, sarai dei nostri? Vi aspettiamo per conoscervi e per vivere assieme questa coinvolgente quanto intrigante esperienza, in un contesto e in un evento unico nel suo genere.

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: