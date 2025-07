Il cantautore campano Katire pubblica “Insieme a me”: la dance che sa emozionare

Un brano accessibile, orecchiabile e poetico che unisce immediatezza e raffinatezza musicale

È disponibile dal 12 agosto “Insieme a me”, il nuovo singolo di Katire, un artista che ha sempre sfidato le etichette musicali per costruire un percorso unico, autentico e riconoscibile. Questa volta lo fa con una club dance lineare, vivace e semplice, che colpisce per la sua orecchiabilità disarmante e un’atmosfera leggera ma raffinata. Il brano si apre con due strofe discorsive e sornione, come un invito ammiccante alla pista da ballo, per poi esplodere in un inciso ritmico e accattivante che trascina l’ascoltatore in un mondo sonoro limpido ma energico. Il cuore pulsante del pezzo è una chitarra classica in nylon che valorizza il testo con poesia ed eleganza, accompagnata da un basso incalzante che accentua i numerosi cambi di ritmo con grinta e dinamismo.

“Insieme a me” rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico di Katire. Se da un lato segna una deviazione dalla complessità stilistica cui ci ha abituati — fatta di strutture fuori misura, cantati arditi e soluzioni armoniche per audiofili — dall’altro conserva tutta la sua unicità tecnica ed espressiva, racchiusa in una sintesi musicale sorprendentemente accessibile. Un ulteriore tocco d’arte arriva dalla scelta della copertina, che vede protagonista Susy Fiele, interprete d’eccezione tra musica e letteratura, il cui scatto incarna perfettamente l’anima del singolo.

Katire, che con disinvoltura passa dalla musica d’autore allo swing, dal jazz alla dance, dimostra ancora una volta che la sua musica non ha confini. Chi ha avuto la fortuna di ascoltarlo dal vivo sa bene che la sua tecnica pianistica e il suo approccio all’incisione non conoscono compromessi. “Insieme a me” è un brano per tutti. Per chi ama ballare, per chi ama ascoltare. Ma soprattutto, per chi ama la musica vera.