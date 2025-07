Greta Viola pubblica il romanzo “Shine”

Un urban fantasy ambientato nella Los Angeles degli anni ‘90

L’autrice Greta Viola pubblica “Shine”, un urban fantasy autoconclusivo, che intreccia elementi paranormali e sentimenti intensi. Ambientato in una Los Angeles dai toni cinematografici, il romanzo racconta l’incontro tra Camille Williams, giovane aspirante agente di polizia, e Shine James, un uomo dai poteri straordinari che lotta contro il proprio passato e la propria natura.Una festa in discoteca segna per sempre il destino di Cami: Shine la salva da una violenza imminente, per poi sparire dopo averle alterato i ricordi. Dieci anni dopo i due si ritrovano, entrambi nelle forze dell’ordine, e tra indagini oscure, omicidi inspiegabili e legami sempre più profondi, riaffiorano emozioni mai sopite. Quando una forza misteriosa inizia a mietere vittime, Camille, Shine e il loro superiore Dave Parrish si trovano coinvolti in una spirale di eventi che metterà alla prova le loro convinzioni, i sentimenti… e la loro sopravvivenza. “Shine” è un romanzo che affronta la vulnerabilità emotiva come punto di forza e l’amore come forza trasformatrice, in un intreccio che non rinuncia né alla suspense né alla profondità psicologica.

Greta Viola, originaria di Roma e classe ’94, è diplomata al Liceo delle Scienze Umane e ha sempre coltivato la passione per la scrittura e le arti. “Shine” è il suo romanzo d’esordio, nato dal desiderio di raccontare storie intense, dove la magia si mescola alla realtà e i sentimenti non hanno paura di mostrarsi nella loro autenticità. Attualmente, sta lavorando a nuovi progetti narrativi, restando fedele alla sua passione per i personaggi complessi e le trame avvolgenti.

