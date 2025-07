Laura Spada pubblica il libro “Anja e la Strega” Il bosco dell’umano sentire

Un viaggio nella profondità dell’animo umano

“Anja e la Strega – Il bosco dell’umano sentire” (seconda edizione riveduta, corretta e ampliata YCP marzo 2025) è il nuovo libro di Laura Spada, un racconto simbolico e profondo capace di parlare ai lettori di tutte le età. Un’opera che affonda le radici nel mondo delle emozioni e si sviluppa come un percorso educativo per i bambini e ragazzi, e un percorso di riflessione e cambiamento per gli adulti.

La protagonista, Anja, è una ragazzina curiosa e coraggiosa con un’anima speciale e una grande sete di conoscenza. Rappresenta la purezza e l’innocenza dell’infanzia, la forza di volontà e la capacità di affrontare le sfide, senza farsi condizionare dalle paure. Spinta dal desiderio di verità, Anja scopre un mondo popolato da alberi parlanti che, originariamente, erano uomini trasformati in alberi dalla Strega, per aver smarrito la propria anima. Il bosco diventa così la metafora perfetta dell’animo umano, e il viaggio di Anja un cammino di consapevolezza e risveglio. Con una scrittura poetica e accessibile, Laura Spada offre ai lettori una fiaba trasversale che affronta temi profondi come l’empatia, la solitudine, il perdono, il potere, l’egoismo e la rinascita. Il messaggio è chiaro: la vera magia non è nei poteri sovrannaturali, ma nel coraggio di affrontare le proprie paure esplorando i boschi incantati dell’animo umano.

Il libro è impreziosito dalle dodici illustrazioni dipinte dall’artista Michela Secci Angioni e dalla colonna sonora originale del musicista compositore Salvo Tozzi, che ha arrangiato e interpretato il brano “Anja e la Strega”.

“Sono diventata autrice per caso quando, qualche anno fa, scrissi il testo della mia prima canzone. Pensavo che sarebbe stata la prima e anche l’ultima, essendo l’espressione di un particolare momento della mia vita, piuttosto che l’inizio di un nuovo percorso artistico. Fu in quell’occasione che entrai per la prima volta in uno Studio Recording e conobbi Salvo Tozzi, che mi propose di scrivere i testi per le sue composizioni.” Laura Spada

Da questa collaborazione, nel 2022 nasce il brano “Anja e la Strega” che in seguito farà parte del doppio album dal titolo “Equilibrio Instabile”. L’ evoluzione del brano nel libro “Anja e la Strega – Il bosco dell’umano sentire”, nasce dall’esigenza di far arrivare in maniera più profonda tematiche tanto care all’autrice.

