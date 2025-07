Fabio Mastelloni pubblica il romanzo “Una nascita prodigiosa”

Un viaggio alla riscoperta della vita

“Una nascita prodigiosa” è il romanzo d’esordio di Fabio Mastelloni, un mosaico narrativo che intreccia memoria, fantasia e riflessione, conducendo il lettore in un cammino personale e, allo stesso tempo, universale. Mastelloni, attraverso una narrazione vivida e poetica, invita a guardare oltre la superficie del quotidiano per riscoprire l’autenticità dei legami, il valore delle radici e il potere trasformativo dell’amore. I protagonisti sono i membri famiglia Rondì: tra episodi reali e momenti di pura immaginazione, il romanzo si snoda attraverso vicende personali, fatti storici dimenticati, riflessioni sull’etica medica, le disuguaglianze sociali, il concepimento, il cambiamento culturale e il conflitto tra tradizione e modernità. Il libro abbraccia molteplici temi, dalla politica alla guerra, dall’amore alla spiritualità, tutti trattati con profonda sensibilità e rispetto. Scritto nel 2020, dopo la conclusione dell’esperienza dell’autore come Head Coach nello sport, “Una nascita prodigiosa” è anche il frutto di un ritorno alle origini, dove la penna è vista come strumento per condividere un’eredità interiore, fatta di insegnamenti, sogni, dubbi e crescita personale. I messaggi proposti sono potenti e attuali: la riscoperta della fantasia e della creatività, il linguaggio come strumento di benessere, l’importanza della disciplina, del pensiero libero e della lettura come terapia e risveglio. Con personaggi vivi, dialoghi autentici e una visione etica che pervade l’intera opera, “Una nascita prodigiosa” si rivolge a chi cerca nella letteratura non solo intrattenimento, ma anche ispirazione, verità e trasformazione.

Fabio Mastelloni scrive e disegna fin da giovanissimo. Dopo aver collaborato con riviste culturali e quotidiani, si è dedicato per oltre 25 anni al mondo dello sport come Head Coach, specializzandosi nella preparazione mentale e nella motivazione personale. Attraverso il suo lavoro ha aiutato moltissime persone a ritrovare fiducia, disciplina e gioia di vivere. Con “Una nascita prodigiosa”, il suo romanzo d’esordio, torna alla scrittura letteraria con l’intento di risvegliare gli animi, condividendo valori autentici in un mondo sempre più segnato dal profitto e dall’egocentrismo.

