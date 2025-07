La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa al centro dell’evento organizzato dall’ODCEC di Velletri a Grottaferrata, opportunità e prospettive per i commercialisti

Si è concluso con una grande partecipazione e contenuti l’evento formativo “La composizione negoziata della crisi: esperienze e prospettive”, tenutosi giovedì 26 giugno 2025 nella suggestiva Sala Conferenze del Polo Universitario del Comune di Grottaferrata. L’appuntamento, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Velletri, ha registrato il “tutto esaurito”, a testimonianza del vivo interesse della categoria professionale verso uno strumento sempre più cruciale per il risanamento delle imprese.

L’evento ha visto la partecipazione di relatori di altissimo profilo, che hanno offerto un quadro completo e approfondito della Composizione Negoziata della Crisi (CNC), analizzandone i successi, le criticità e le promettenti opportunità.

Dopo l’apertura dei lavori del Dott. Maurizio Fantaccione, Vicepresidente dell’ODCEC di Velletri, il Prof. Mirko Di Bernardo, Sindaco di Grottaferrata, ha ribadito la piena disponibilità del Comune ad ospitare future iniziative formative dell’Ordine. La Dott.ssa Giovanna Greco, Consigliera Segretaria del CNDCEC, intervenuta in collegamento web, ha illustrato le attività del Consiglio Nazionale in materia di crisi d’impresa, sottolineando il ruolo centrale dei Commercialisti nel processo di composizione negoziata.

Il Dott. Antonino La Malfa, Presidente del Tribunale di Velletri, ha evidenziato la portata innovativa della CNC, soffermandosi sui fattori di successo e sulle criticità, e ribadendo la centralità e l’elevata professionalità del gestore della crisi. A seguire, il Dott. Fernando Caldiero, Consigliere e Segretario FNC Formazione, ha confermato il supporto della FNC all’ODCEC di Velletri, richiamando il recente documento CNDCEC e FNC-Ricerca “I professionisti nella crisi d’impresa e nelle funzioni giudiziarie”.

Di particolare impatto è stato l’intervento del Dott. Sandro Pettinato, Vicesegretario generale Unioncamere, che ha fornito un’analisi pragmatica e funzionale dello stato dell’arte della CNC, strumento sempre più adottato dalle imprese grazie al suo osservatorio privilegiato. Il Dott. Nicola Ciampoli ha poi offerto una puntuale disamina del ruolo e dell’impatto della CNC dal punto di vista del mondo della finanza.

Un tema cruciale emerso dal dibattito, e ampiamente condiviso dai relatori, è stata la necessità di un intervento normativo per facilitare l’accesso dei giovani Dottori Commercialisti al ruolo di gestore della crisi. Su questo punto si è soffermato il Dott. Gianfranco Venanzoni, Consigliere Tesoriere dell’ODCEC di Velletri, sottolineando le *nuove opportunità professionali che si aprono per i giovani colleghi in questo ambito in espansione.

In chiusura, il Dott. Quirino Vescovo, Consigliere Segretario dell’ODCEC di Velletri, ha ribadito l’urgenza di un cambio culturale che ponga il Dottore Commercialista al centro del supporto alle imprese, anche di piccole dimensioni, nell’adozione di strumenti di pianificazione, programmazione e controllo, non solo in fase di crisi ma soprattutto nella gestione ordinaria, per favorire il successo della CNC e una migliore conduzione degli affari.

L’evento è stato anche l’occasione per annunciare l’imminente costituzione dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) dell’ODCEC di Velletri, in via di registrazione presso il Ministero della Giustizia, e la nomina del Dott. Alessandro Spalletta come referente. Il Dott. Spalletta, che ha coordinato i lavori, ha saputo stimolare un proficuo dibattito, proseguito ben oltre l’orario previsto, confermando il grande interesse della categoria per le tematiche affrontate.

Hanno partecipato all’evento molti giovani colleghi e una nutrita presenza di colleghi più esperti che hanno lustri di attività professionale. Si sono registrati, al termine dell’evento, tutti commenti positivi e propositivi tra tanti quello dell’amico Paolo Pocaforza, esempio per i più giovani di grande professionalità e competenza dimostrata in 40 anni di attività, che ha evidenziato: “Quando ho iniziato la professionale non vi erano eventi sul nostro territorio e si doveva andare a Roma impiegando una giornata lavorativa. Oggi, ormai da 2 anni, grazie al nuovo Ordine è migliorata la situazione non solo per i numerosi eventi formativi su tutto il territorio ma anche per la qualità dei relatori e degli interventi sui temi di attualità e prospettiva professionale. Infatti – sottolinea Paolo Pocaforza – oggi l’Ordine territoriale permette di avere una serie di opportunità per i giovani: composizione negoziata; OCC; gli spazi e supporto all’UGDCEC; rappresentanza nelle commissioni; una commissione specificatamente dedicata ai giovani”.

L’ODCEC di Velletri desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti gli autorevoli relatori intervenuti, al Comune di Grottaferrata, alla BCC Colli Albani, al CNDCEC, alla FNC-Formazione, all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, all’ODCEC di Vasto e all’ODCEC di Paola, e a tutte le colleghe e i colleghi partecipanti che con il loro spirito di servizio hanno contribuito al successo dell’iniziativa.