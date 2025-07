Santacroce: pubblicato il video live acustico di “Pane e Acqua”

Disponibile il video Acustico live del nuovo brano scritto dal cantautore Alessio Santacroce, con Alessandro “Isa” Ponzuoli alla 12 corde, dal titolo “Pane & Acqua”.

A volte serve togliere tutto il superfluo per lasciare parlare davvero le parole, la voce, e il silenzio tra una strofa e l’altra. “Pane e Acqua” è questo: una canzone nuda, diretta, suonata dal vivo e in versione acustica, proprio come è nata, senza artifici, senza maschere. È un brano che parla di contrasti e di realtà che spesso scegliamo di ignorare. Di chi ha tutto, ma non sogna più. E di chi non ha nulla, ma sogna ancora. Un racconto crudo e poetico allo stesso tempo, dove la semplicità del pane e l’essenzialità dell’acqua diventano simboli di un’umanità smarrita, fragile, ma ancora capace di desiderare, di tendere una mano, di voler ridere.

“Pane e Acqua” non è solo una canzone. È una domanda aperta, un invito ad ascoltare chi non ha voce, a fermarsi, ad osservare, e, forse, a ritrovare il senso delle cose semplici. Niente filtri. Solo musica vera. Solo vita.

Testo (di Alessio Santacroce)

Abbiamo l’acqua, abbiamo il pane ma non abbiamo più la voglia di sognare,

chi non ha l’acqua, chi non ha il pane non ha neanche più il diritto di sperare.

Abbiamo un tetto, un focolare, ma non sentiamo il desiderio di parlare,

chi non ha un tetto è un criminale, e non gli resta che scaldarsi col suo cane.

Abbiamo soldi per viaggiare ma non riusciamo più a fermarci ad osservare,

chi non ha soldi non può viaggiare e lo guardiamo come fosse un animale.

Abbiamo un corpo da modellare per ammazzare la paura d’invecchiare,

chi non ha niente non lo può fare e lascia al tempo il modo in cui farsi cambiare.

Perché ha bisogno, perché ha solo bisogno, perché ha bisogno di una mano, di un abbraccio e di ridere

Abbiamo un porto sicuro sotto il sole, ma siamo freddi come gli occhi del dolore,

chi non ha un porto può solo affondare però ci prova e continua ad annaspare.

Abbiamo storie da raccontare ma siamo soli e non lo sappiamo fare,

chi non ha nulla però sa capire e può insegnarci quanto è dura camminare.

Abbiamo un posto in cui tornare ma ci scordiamo quanto sia bello ascoltare,

chi non ha un posto non può tornare, è solo un altro che ha perduto la sua voce.

Abbiamo un nome da sventolare ma conta poco se non c’è più la passione,

chi si è smarrito non ha più un nome ma dà valore a ogni ferita del suo cuore.

Perché ha bisogno, perché ha solo bisogno, perché ha bisogno di una mano, di un abbraccio e di ridere

Abbiamo tutto per superare il male ma in questo vuoto ci vogliamo navigare,

chi non ha niente, non può sperare ma guarda il cielo e sogna di poter volare.

Guarda il video

Biografia

Alessio Santacroce nasce a Livorno il 2 agosto 1971. Nel 1994 fonda il gruppo rock “La quarta via” con il quale, in 20 anni di attività, realizza quattro album e altrettanti videoclip, ritagliandosi un piccolo spazio nel panorama underground italiano. Nel 2006 scrive il brano “Il sangue dell’Africa” che ispira la nascita di un progetto umanitario volto alla raccolta fondi da devolvere all’O.N.G. Anthropos impegnata nella costruzione di scuole in Sud Sudan. Nel 2007 pubblica il suo primo romanzo noir “L’impronta dell’Iris”, seguito da “I Giudici” e “Le pietre di padre cenere”, noir edito dal Foglio Letterario che rappresenta il grande passo verso una maturità artistica globale. Da maggio 2012 a dicembre 2014 cura la rubrica Demo & Dischi sul quotidiano Il Tirreno e fonda i Livorno Music Awards in collaborazione con Dario Serpan. Nel 2015 ha scritto e condotto il format televisivo Bending, prodotto da Percorsi Musicali e trasmesso sul canale 190 del digitale terrestre (Mondo Channel-Livornotv). Degni di nota sono i suoi progetti musicali paralleli come Cayenna, Holy Hand Grenade e, naturalmente, “La quarta via”.

