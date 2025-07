Beata La Noia pubblica il singolo “Dory”

Un inno pop rock dolce e riflessivo, contro l’abbandono animale

Beata La Noia torna con un nuovo brano intenso e autentico: si intitola “Dory” ed è un tributo delicato, energico e poetico a una storia vera. Il singolo è disponibile dal 27 giugno su tutti i principali store digitali, accompagnato da un videoclip ufficiale in uscita il 4 luglio, in cui la protagonista è proprio la cagnolina Dory. “Dory” racconta la storia di una cagnolina abbandonata in Basilicata dopo una vita di maltrattamenti. Salvata in tempo e trasferita in un canile in Versilia, ha trovato una nuova casa e una famiglia nella provincia di Massa Carrara. Il suo passato è stato difficile, ma il presente è pieno di affetto, dolcezza e una serenità disarmante. A-Lex Gatti, mente e voce dietro il progetto Beata La Noia, ha deciso di trasformare la sua storia in una canzone che è, allo stesso tempo, una denuncia gentile contro l’abbandono degli animali e una celebrazione dell’amore che può nascere anche dalle ferite più profonde. “Dory” è una canzone spensierata ma riflessiva, felice ma con un filo di malinconia. Un ritratto sonoro di chi ha sofferto, ma è riuscito a rinascere e a portare felicità nel mondo. Dal punto di vista musicale, il brano si muove fra sonorità pop rock: energico, sognante, con un arrangiamento volutamente essenziale per restituire l’atmosfera delle esibizioni live. La struttura è pensata per rimanere in testa agli ascoltatori. L’imperfetto come tempo verbale non viene usato per malinconia, ma per fermare un momento eterno: uno scatto musicale che rende immortale la storia della cagnolina.

Ascolta il brano:

Beata La Noia è il progetto musicale di A-Lex Gatti, cantautore che trasforma emozioni personali in canzoni universali. La “noia” del nome non è vuoto, ma spazio creativo: un luogo in cui le emozioni più vere prendono forma. Dopo il successo del precedente singolo “Different Kind Of Love”, il progetto continua il suo viaggio tra intimità, riflessione e melodia, raccontando storie che lasciano il segno.

