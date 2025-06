A Good Man Goes To War reinterpretano “Dark Phoenix”

Il brano di Hans Zimmer viene proposto in una chiave nuova e personale

Il duo torinese A Good Man Goes To War torna con “Dark Phoenix”, una reinterpretazione potente e personale dell’omonima colonna sonora firmata da Hans Zimmer, compositore iconico del cinema contemporaneo. Zimmer ha sempre dimostrato come la musica possa raccontare storie anche senza immagini, e questa colonna sonora, da lui stesso considerata una delle più significative della sua carriera, è il punto di partenza per un viaggio emozionale inedito. Il brano, scelto non a caso, diventa un ponte tra due grandi atti del prossimo disco della band, sottolineando un momento di passaggio, trasformazione e introspezione. “Dark Phoenix” è qui riletto attraverso la lente personale degli A Good Man Goes To War, che riescono a restituire al brano una nuova luce, traghettandolo in una dimensione post-rock cinematica densa di pathos e intensità narrativa.

Nati a Torino, cuore pulsante della musica underground italiana, Flavio Amelotti e Fabrizio Paglia danno vita a un progetto sonoro che unisce il post-rock più emotivo a influenze cinematografiche profonde: A Good Man Goes To War. Dopo esperienze con band come Mainline e Never Ending Apnea e collaborazioni live con giganti del panorama internazionale (tra cui Alexisonfire, Hatebreed, The Dillinger Escape Plan), nel 2019 decidono di fondere la loro visione musicale. Nel 2020 esordiscono con l’album “The Sound of a Large Crowd”, a cui fa seguito, nel 2021, “Mombasa: Reinterpretation”, il singolo che ha aperto all’universo musicale di Hans Zimmer e che segna l’inizio di una nuova fase creativa.

