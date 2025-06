La band The Amnesia pubblica “A Tale of Bloody Moonlight”

Un debut album gotico e visionario

È disponibile su tutte le principali piattaforme digitali “A Tale of Bloody Moonlight”, il primo album ufficiale dei The Amnesia, giovane band bolognese che fonde sonorità dark, emo e alternative in un intenso concept album pubblicato da Too Loud Records. Nato dalla volontà di raccontare una storia gotica ricca di pathos e mistero, “A Tale of Bloody Moonlight” è un viaggio musicale che accompagna l’ascoltatore tra castelli oscuri, cripte, creature della notte e dilemmi esistenziali. Protagonista del racconto è Sebastian, un uomo che si risveglia senza memoria in un mondo spettrale, scoprendo gradualmente di essere morto e trasformato in un vampiro. Tra amori impossibili, scelte morali e lotte interiori, l’album affronta il lato più umano della mostruosità, immerso in atmosfere cupe e malinconiche.

TRACK BY TRACK

Bloody Moonlight

Introduzione. Sebastian si risveglia senza memoria, dando inizio al viaggio.

Villa’s Sin

Inizia l’esplorazione del nuovo mondo: castelli, cripte e creature inquietanti.

Vampire

La consapevolezza: Sebastian scopre di essere diventato un vampiro.

Lady V

L’incontro con la contessa sanguinaria, minaccia di tutte le anime perdute.

Until the End

Sebastian si innamora di Lady V, ignaro della sua vera natura.

Memento Mori

Interludio strumentale incalzante e cinematografico.

Stake and Heart

La verità su Lady V emerge: voleva ucciderlo. L’inganno è svelato.

Kind of Life

Il protagonista affronta una scelta: essere un vampiro spietato o lottare per conservare un cuore umano.

Bring the Shadows

Un inno alla sopravvivenza interiore, alla lotta contro sé stessi.

16.01

Bonus track. Un brano personale e fuori narrazione, dedicato al fratello del cantante, mai conosciuto, ma eternamente presente.

Nati a Bologna nel 2023, i The Amnesia sono formati da:

Luca Bevilacqua – voce solista

Mattia Crivellini – chitarra ritmica

Simone Stanzani – chitarra solista

Lorenzo Magnani – basso

Valentino Biagini – batteria

Il sound dei The Amnesia fonde punk contemporaneo, rock classico, emo anni 2000 e sfumature elettroniche anni ’80, creando un impasto sonoro che richiama band come My Chemical Romance, Ghost, Paramore, Led Zeppelin, System of a Down e Santana. Il risultato è un’opera coesa e visivamente cinematografica, dove ogni brano aggiunge un tassello alla narrazione. “A Tale of Bloody Moonlight” è il loro debutto ufficiale, una vera esperienza musicale che unisce emozione, introspezione e atmosfere gotiche.

