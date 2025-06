I Lost Antimo pubblicano l’EP “We Are So Afraid But Insist”

Sei brani di introspezione, rabbia e rinascita

I Lost Antimo, giovane band alternative/pop-punk, pubblicano il loro primo EP “We Are So Afraid But Insist”, disponibile su tutti i digital store. Un esordio che lascia il segno, con sei tracce scritte nel corso del primo anno di attività e che raccontano la nascita artistica e identitaria del gruppo. Nato con l’idea iniziale di raccogliere quattro brani, l’EP è cresciuto con la band, arrivando a includere tutte le sei tracce composte finora. Un viaggio emotivo e musicale che parte da basi pop-punk, ma che si apre a contaminazioni hardcore, alternative e melodiche, riflettendo le diverse influenze dei membri della band. Il titolo dell’EP è tanto un acronimo “nascosto” (W.A.S.A.B.I., in omaggio a una delle prime cene di gruppo in un ristorante giapponese) quanto un’affermazione esistenziale: abbiamo paura, ma insistiamo, come fanno tutti i giovani adulti che cercano di trovare un equilibrio in un mondo che corre troppo in fretta.

TRACK BY TRACK

Denial

Parla di difficoltà relazionali e comunicazione compromessa in una relazione in crisi. L’ostinazione rischia di distruggere anche l’amore più forte.

All Messed Up

La preoccupazione per il futuro e la responsabilità di una generazione che lotta per restare a galla in un mondo sempre più instabile.

No.4

Il senso di smarrimento e l’urgenza di essere ascoltati, mentre si prende coscienza che l’unico vero supporto siamo noi stessi.

I Will Be Fine

Primo singolo della band, è un inno di resistenza emotiva contro le insicurezze e il buio interiore. Una promessa a sé stessi.

Self-Awareness

Domande esistenziali e consapevolezza dei propri limiti, ma anche la capacità di sorridere nonostante le paure.

Get Out Of My Mind

Ballata finale intensa e liberatoria: la fine di una relazione e l’inizio di una rinascita personale. Dalla sofferenza alla chiarezza.

Ascolta l’EP

I Lost Antimo nascono nel settembre 2023 a Bologna.

La formazione è composta da:

Roberto – voce/chitarra Andrea – chitarra/seconde voci Matteo – basso

Silvio – batteria

Fin dall’inizio scelgono di concentrarsi su musica originale, unendo le rispettive influenze, dal pop- punk californiano all’alternative rock, per creare un’identità sonora personale, aperta alla contaminazione. Dopo il debutto con il singolo e videoclip “I Will Be Fine” a marzo 2025, pubblicano a maggio lo struggente e potente EP d’esordio “We Are So Afraid But Insist”.

Instagram: https://www.instagram.com/lostantimo/

YouTube: https://www.youtube.com/@lostantimo

Facebook: https://www.facebook.com/lostantimo

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: