Roy Zappia torna sulle scene con il singolo “My dreams are thoughts about you”

Il secondo estratto dall’EP “Roots” è un’acoustic ballad viscerale e onirica in radio dal 13 giugno

“My dreams are thoughts about you” è il nuovo singolo di Roy Zappia, in rotazione radiofonica nazionale e internazionale a partire dal 13 giugno. Il brano, già presente nell’EP “Roots” pubblicato nel 2020, viene oggi riproposto come traccia autonoma, per dare nuova vita a una visione musicale intensa, carnale e intrisa di significato. Con una struttura lontana dal classico blues a dodici battute e arrangiamenti che attingono da country, folk e rock, il brano racconta l’immagine mentale della donna come simbolo di passione, desiderio e obiettivo. Un archetipo che si muove nel mondo del sogno, dove l’artista proietta il senso di una conquista interiore, spesso sfuggente nella realtà. L’intero pezzo, registrato in acustico con voce, chitarra e slide, incarna la crudezza del blues primordiale, senza compromessi, con quel bottleneck che sa di polvere, fatica e anima.

“È una canzone nata da un sogno, letteralmente. Ho voluto fissare su nastro il modo in cui le visioni notturne a volte parlano più forte della realtà,” racconta Zappia. “L’ho scritta pensando alla tenacia che ognuno dovrebbe avere nel rincorrere qualcosa, anche quando sembra impossibile da afferrare.”

Ascolta il brano

“Questo brano è un pezzo di me che torna a galla. Non lo faccio per moda o strategia, ma perché ne sento il bisogno.” Roy Zappia

Chitarrista dalla forte impronta rock e blues, Roy Zappia è un artista eclettico, con un passato nei gruppi hard’n’heavy Old Legend e Inside The Hole, e un presente che lo vede spaziare fino all’atmospheric black metal con il progetto Emberfrost. In parallelo, porta avanti un percorso solista basato su sincerità e radici, come dimostra l’EP “Roots”, realizzato insieme allo Stratjvari Recording Lab di Marco Cangelosi. “My dreams are thoughts about you” è una sintesi perfetta del suo stile: diretto, viscerale, a tratti spigoloso, ma sempre autentico. Un blues moderno che non si ferma alla forma, ma scava dentro.

