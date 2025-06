Lilt Roma presenta il progetto “Ambasciatori di Prevenzione”

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Metropolitana di Roma, ha presentato ieri il progetto “Ambasciatori di Prevenzione”, patrocinato dal Consiglio dei Ministri.

L’evento, svoltosi nella splendida cornice del Casale Tor di Quinto, è stato ideato con l’obiettivo di formare principalmente gli studenti liceali come “moltiplicatori della prevenzione” ed è riuscito a coinvolgere numerosi partecipanti di tutte le età, che si sono mostrati attenti e sensibili al tema.

Il progetto è rivolto agli studenti degli ultimi tre anni di liceo, indirizzati a svolgere delle attività formative integrative obbligatorie denominate PCTO (ex alternanza scuola lavoro) e ad acquisire dei crediti utili per il voto finale di maturità. Lo scopo è promuovere l’educazione dei giovani sui corretti stili di vita come prevenzione primaria e sensibilizzarli sulle visite cliniche consigliate nelle varie fasi della vita come prevenzione secondaria per prevenire l’insorgenza di patologie oncologiche. La formazione e l’impegno mostrato dagli studenti attribuirà loro il titolo di “Divulgatori di Prevenzione Oncologica”, che potrà renderli protagonisti in progetti di campagne di prevenzione a diverso titolo sostenute dalle istituzioni.

La serata è stata arricchita da importanti interventi sul tema della ricerca scientifica e della divulgazione. Il Presidente della Lilt Roma, Prof. Avv. Giovanni D’Alessandro sottolinea il ruolo centrale della famiglia per la corretta impostazione di uno stile di vita sano: “Siamo pienamente soddisfatti della grande partecipazione dei nostri ospiti. Abbiamo contribuito a diffondere un messaggio chiaro e di primaria importanza. Il ruolo delle famiglie è fondamentale per la cultura del vivere sano, iniziando dall’alimentazione. La nostra mission è combattere i tumori e il nostro impegno continuerà futuro, in linea con gli obiettivi della Lilt, per incentivare la cultura della prevenzione”.