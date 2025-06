“Petali di spine”: un viaggio tra leggende e montagne nel primo fantasy di Enrico Pedace

Un romanzo tra amore, natura e magia ambientato nelle Dolomiti in un mondo che affonda le sue radici nella leggenda di Re Laurino

Enrico Pedace firma il suo primo romanzo fantasy, “Petali di spine”, ambientato tra le maestose Dolomiti e ispirato alla leggenda dell’enrosadira, il fenomeno naturale che tinge le montagne di rosa all’alba e al tramonto. Dopo una carriera letteraria dedicata a racconti contemporanei ambientati in montagna, l’autore cambia registro ma non scenario: anche stavolta la montagna è protagonista, viva, incantata, portatrice di verità e di trasformazione. Il libro ci conduce nella valle di Eveis, nel regno di Ladinia. Il giovane principe Hauryn sogna di esplorare le vette argentee che lo circondano, ma il padre, re Galdavor, gli ha proibito di oltrepassare i confini del regno. Per garantirne l’obbedienza, lo affida alla sorveglianza di Cyrmoul, una fedele guardia reale. Nel frattempo, il glaciale re Taller del vicino regno dell’Adige complotta per espandere il proprio dominio, promettendo in sposa la figlia Moena al miglior alleato. Come se non bastasse, un’antica creatura demoniaca, Spindemul, si risveglia dalle profondità della montagna, minacciando il fragile equilibrio del mondo conosciuto.



“Petali di spine” è un fantasy classico, ma attraversato da una sensibilità contemporanea. Pedace costruisce il mito con attenzione filologica: i personaggi principali sono liberamente ispirati al poema epico di Karl Felix Wolff, come Re Laurino e Similda, ribattezzata Moena. Le fonti storiche diventano trampolino per una narrazione appassionante, pensata anche per i lettori più giovani. Il messaggio è chiaro: la montagna non è solo sfondo, ma agente di cambiamento.



«La bellezza delle montagne riesce a scavare dentro l’anima di chi ha il coraggio di ascoltarle», scrive l’autore in uno dei passaggi più intensi del libro. E ancora: «Anche tra le spine più dure, se si ha fede, può nascere un petalo».

Nato a Rossano nel 1983, infermiere pediatrico, Enrico Pedace vive da anni a Rocca di Papa. Appassionato lettore e amante della montagna, ha già all’attivo diversi romanzi, tra cui “La neve è candida anche in estate”, presentato ufficialmente nel 2023 a Moena, Perla Alpina della Val di Fassa. Con “Petali di spine”, Pedace mette in scena una favola per tutte le età, dove il coraggio, l’amore e la connessione con la natura diventano strumenti di salvezza contro l’oscurità. Una lettura che incanta e che, proprio come l’enrosadira, lascia negli occhi una luce impossibile da dimenticare.

