“In Discoteca” di Mirko Santini è un ritratto pop tra cuore e pista da ballo | INTERVISTA

Con un sound più ritmato e una storia in cui tanti possono riconoscersi, Mirko Santini firma un brano che unisce energia dance e sincerità emotiva. “In Discoteca” racconta l’amore, la confusione e la voglia di vivere pienamente, anche quando le relazioni sembrano sfuggire di mano.

Ciao, Mirko. Da dove nasce l’ispirazione per il nuovo singolo “In Discoteca”?

Nasce dalla mia voglia smodata di fare musica Dance, ho deciso di cambiare il modo di arrangiare i miei brani, da ora in avanti saranno tutti un po più ritmati, sempre mantenendo sempre il mio stile.

Il testo è partito in inglese e poi è diventato italiano. Cosa ti ha fatto cambiare rotta?

Mentre scrivevo la melodia mi sembrava perfetta per un testo inglese, poi però ho deciso di scriverla in Italiano perchè volevo raccontare questa storia in cui penso che molti possano immedesimarcisi.. La Versione in Inglese esiste, anche se non racconta questa storia, si chiama “Against the Time” e chissá..magari un giorno uscirá..

Che significato ha per te la discoteca? È solo uno sfondo o un simbolo più profondo?

Per me rappresenta il simbolo dei Giovani che vogliono divertirsi, questa canzone racconta di una storia fra ragazzi, e per noi ragazzi la Discoteca rappresentava il Top dell’uscita che potevamo fare..

Hai in mente altri progetti per il futuro?

Certo, io scrivo continuamente, usciranno altri Singoli da Settembre in avanti, sempre con questo stile, molto ritmati, Ballabili e Sognanti..

