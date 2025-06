Sonny and the Stork pubblicano il singolo “Concupiscenza”

Un grido ruvido contro l’omologazione e la perdita di sé

“Concupiscenza” è il nuovo singolo dei Sonny and the Stork, in uscita il 6 giugno su tutti i principali digital store e in rotazione radiofonica nazionale. Un brano crudo, viscerale, nato di getto in un momento di fragilità e trasformato in un manifesto sonoro contro la violenza dell’adattamento forzato. Composto da Diego Vermiglio, voce e chitarra e accompagnato dalla batteria energica di Stefano Carlucci, “Concupiscenza” si presenta con un suono alternativo, sporco, diretto. Il testo si ripete in tre cicli, come un mantra ossessivo e inesorabile, mentre l’arrangiamento cresce fino a esplodere in un finale catartico. È la goccia che fa traboccare il vaso, ma anche l’urlo che afferma l’urgenza di esistere per come si è, senza compromessi.

«Ho scritto il testo in cinque secondi, dopo una serata faticosa e insonne, racconta Diego. Non avevo filtri, non cercavo bellezza o coerenza: avevo bisogno di gridare. “Concupiscenza” è nata così, come uno sfogo sincero, rabbioso e necessario».

Il brano parla di corpi e anime costretti in stampi, della fatica di restare autentici in un mondo che impone velocità e superficialità. La musica diventa così il mezzo per denunciare, ma anche per guarire.

«È una dedica provocatoria a tutto ciò che ci impedisce di essere noi stessi, spiega l’artista. A volte la rabbia è l’unico modo per difendere la nostra identità».

Attivo dal 2014, il progetto Sonny and the Stork ha attraversato diverse fasi evolutive, dall’originario duo alla forma attuale, guidata da Vermiglio, autore e motore creativo del progetto. Dopo due album e diverse produzioni live, è ora pronto il nuovo lavoro in studio, “Panta Rei”: nove brani sulla perdita, il cambiamento e l’inevitabilità dell’entropia. “Concupiscenza” anticipa questo percorso con coraggio e autenticità. È un brano che non cerca approvazione, ma reazione. E nella sua ruvidità, lascia spazio a una verità che non ha bisogno di essere addolcita.

