“Le stagioni del cuore – Storia di un amore a senso unico”: la nuova silloge poetica di Davide Giuliodori

C’è un modo per superare un amore non corrisposto? Davide Giuliodori prova a rispondere a questa domanda con la sua nuova silloge poetica “Le stagioni del cuore – Storia di un amore a senso unico”, pubblicata nel 2025 per Progetto Cultura. Dopo il successo di “Cuore ombreggiato”, l’autore marchigiano torna a parlare di sé, e lo fa con uno stile ancora più consapevole, intimo e articolato. La raccolta è strutturata in tre sezioni, ognuna delle quali rappresenta una tappa emotiva di un percorso di guarigione: dalla sofferenza iniziale per un amore non ricambiato, al buio interiore, fino a una rinascita possibile grazie alla riscoperta del mondo esterno. «All’alba piangerai di meno», scrive Giuliodori, e in quel verso si condensa la speranza di una luce dopo la notte.



Nella prima parte del libro, l’autore ripercorre la storia del suo amore inconfessato, dando voce a un dolore autentico, ma mai fine a sé stesso. Sono testi attraversati da emozioni viscerali, versi che sanno di attesa e di resa, come in: «Sono qui, fermo dove mi hai lasciato, senza un perché». La seconda sezione è la più oscura. È il tempo della notte, dei sogni infranti, del vuoto. Ma è anche il passaggio obbligato verso una nuova consapevolezza. «Nel silenzio, solo il battito del mio cuore a tenermi compagnia» scrive, scegliendo l’oscurità come metafora di un dolore che scava, ma che non distrugge. L’ultima parte segna un cambio netto: Giuliodori distoglie lo sguardo da sé stesso per aprirsi alla bellezza del creato. Osserva il mondo, gli animali, la natura. «La luce sui campi è più gentile quando smetti di guardarti dentro» scrive, indicando una via possibile per la guarigione. La poesia si fa allora strumento di rinascita, ponte tra il sé e l’altro.



Con “Le stagioni del cuore”, Davide Giuliodori conferma la propria vocazione alla scrittura autentica, capace di affrontare con delicatezza temi universali come l’amore, il rifiuto e la rinascita interiore. Nato nel 1996 a San Severino Marche, l’autore è alla sua seconda pubblicazione, ma già mostra un’identità poetica chiara, riconoscibile. La sua voce si distingue per un lirismo misurato, mai artificioso, e per un coraggio emotivo raro.

Un libro che parla a chiunque abbia amato senza essere ricambiato. E che insegna a trasformare il dolore in cammino. A tratti ruvido, a tratti luminoso, ma sempre profondamente umano.

