“I pensieri di una donna scalza”: il coraggio di raccontarsi

Emanuela Castaldo firma un libro-verità per trasformare la violenza in parola e la parola in speranza

Emanuela Castaldo ha scritto un libro che non lascia indifferenti. “I pensieri di una donna scalza” è il diario sincero e coraggioso di una rinascita, un’opera che attraversa il dolore per trasformarlo in consapevolezza e libertà. Pubblicato nel 2023, nasce come parte di un percorso terapeutico all’interno di una casa rifugio per donne vittime di violenza. Ma da quell’esperienza personale è nato qualcosa di più: un testo che oggi parla a molte, moltissime persone.

«Scrivere è stato come trovare la mia voce quando parlare era impossibile» dice l’autrice, che dopo sedici anni di abusi ha scelto di denunciare e ricominciare da capo insieme ai suoi tre figli. La sua storia prende forma nelle pagine con una scrittura semplice ma potente, che alterna passato e presente, riflessioni interiori e immagini della quotidianità. La protagonista del libro non è solo Emanuela, ma anche Ema: il nome simbolico della donna nuova che nasce dopo la fuga. «Quella che ero è morta il giorno in cui sono scappata. Ema è nata in quel momento, scalza, fragile e libera». È così che il lettore entra nel vissuto di una donna che ha dovuto ricostruirsi partendo dalle macerie. Il libro è anche una riflessione sui meccanismi della violenza: sulle sue forme meno visibili, sulle difficoltà della denuncia, sul senso di colpa, sulla solitudine. Ma soprattutto è un atto d’amore verso sé stessa, verso i propri figli e verso tutte le donne che ancora non hanno trovato il coraggio di dire basta.

Acquista il libro

https://amzn.eu/d/gArcQpS



«La paura è una prigione senza sbarre. Ma anche da lì si può uscire» scrive Castaldo, e in queste parole si coglie l’essenza della sua scrittura: autentica, dolorosa, ma proiettata verso la vita. Ogni pagina è una tappa di un percorso che va oltre il trauma, fino a riscoprire la propria identità, non solo come madre, ma anche come donna. Dopo la pubblicazione, Emanuela ha partecipato a incontri, interviste e testimonianze pubbliche che hanno dato al suo libro una risonanza nazionale. Da “Il Mattino” a “La Stampa”, fino a trasmissioni televisive, la sua voce è diventata quella di tante. Il suo messaggio è chiaro: si può sopravvivere, ma soprattutto si può vivere di nuovo. “I pensieri di una donna scalza” è molto più di un libro. È uno spazio sicuro in cui riconoscersi, un grido che diventa carezza, una lettera aperta a chi ancora non sa da dove cominciare.

Instagram: https://www.instagram.com/emma_libera19/

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: