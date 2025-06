L’opera della scrittrice è un ponte tra immaginazione e consapevolezza pensato per accompagnare i bambini nei mondi visibili e invisibili dell’universo emotivo

Un libro per bambini, ma anche per adulti che non vogliono dimenticare la magia dell’infanzia. “Sento, Sogno e… Viaggio!” di Elena-Ramona Potoroacă, pubblicato da Kimerik, è una raccolta di due racconti e cinque meditazioni che conducono i piccoli lettori e chi li accompagna, verso uno spazio interiore fatto di emozioni autentiche, gentilezza e coraggio. Educatrice, scrittrice e terapista olistica, Potoroacă ha costruito la sua opera come una mappa interiore per il mondo dei bambini: «Attraverso la mia scrittura, vorrei che i giovani e gli anziani si connettessero ancora di più, viaggiassero insieme e non dimenticassero la magia dell’infanzia». Nata in Romania, oggi residente in Italia, l’autrice mette al centro del suo lavoro il potere trasformativo dell’immaginazione, con storie che si intrecciano a esercizi di rilassamento e meditazione guidata.

Acquista il libro

Amazon: https://amzn.eu/d/0AhnT3m

Feltrinelli: https://www.lafeltrinelli.it/sento-sogno-viaggio-storie-meditazioni-libro-elena-ramona-potoroaca/e/9791254666302

Mondadori: https://www.mondadoristore.it/p/sento-sogno-e-viaggio-storie-e-meditazioni-libreria-dei-ragazzi-elena-ramona-potoroaca/9791254666302

I protagonisti delle favole non sono solo personaggi fantastici, ma veri e propri strumenti simbolici: nella “Barchetta dell’Amicizia”, un piccolo vascello dimenticato ritrova la propria bellezza e il suo scopo, grazie alla forza dell’amicizia e della memoria condivisa. «La tristezza distrugge la bellezza che conosciamo quando siamo felici. Gli altri ci vedono belli e luminosi, al di là di come ci vediamo noi», si legge in uno dei passaggi più significativi. Nel secondo racconto, “Il Sentiero Luminoso del Futuro”, il piccolo Kris affronta i propri errori con l’aiuto del peluche Diz, che gli mostra come ogni azione, anche sbagliata, possa essere occasione di crescita. «Non ci sono cattive azioni compiute da te, ricordalo… ciò che consideri negativo è in realtà qualcosa da cui impari», dice Diz al protagonista, in un dialogo che mescola tenerezza e profondità pedagogica. Non mancano le meditazioni, come “Le Gocce Musicali” o “La Terra del Sonno”, pensate per favorire momenti di riflessione, rilassamento e dialogo tra genitori e figli. La voce dell’autrice accompagna i piccoli lettori con dolcezza e fiducia, in un percorso di autoconoscenza: «Regaliamo ai bambini un’infanzia meravigliosa e, noi adulti, non dimentichiamo mai di sognare, di essere bambini e di rimanere il più possibile a giocare insieme a loro».

Con illustrazioni firmate da Lara Merlușcă, “Sento, Sogno e… Viaggio!” è un’opera che unisce parole, immagini e suono interiore. L’autrice, oggi anche coach junghiano, esperta in neurografica e costellazioni familiari con oggetti, continua il suo lavoro nel campo dell’educazione emotiva, integrando percorsi olistici e storytelling creativo. Un libro prezioso, per insegnare a respirare la vita, con gli occhi spalancati sui sogni!

Facebook: https://www.facebook.com/share/18sN3KBuvU/

Instagram: https://www.instagram.com/elena_ramona_potoroaca

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: