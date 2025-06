Referendum, “Votare per difendere valori democrazia e contro astensionismo”

Referendum, Tiso: “Votare per difendere valori democrazia e contro astensionismo”

“Il referendum è una delle più alte espressioni della democrazia partecipativa. L’appuntamento dell’8 e 9 giugno rappresenta certamente un’occasione fondamentale per tutti i cittadini di contribuire direttamente alle scelte che toccano la vita del Paese”, spiega Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro. “I quesiti su cui siamo chiamati a esprimerci riguardano temi centrali per la nostra società: la sicurezza sul lavoro e la cittadinanza, che investe i valori dell’inclusione e della giustizia sociale. Si tratta di argomenti che meritano ascolto, riflessione e soprattutto partecipazione”, prosegue il presidente nazionale Confeuro. Che poi aggiunge: “Andare a votare dunque non è soltanto un diritto, ma anche una risposta chiara a chi oggi fa il tifo per l’astensionismo e per l’indifferenza. La partecipazione è l’unico antidoto alla disaffezione, l’unica strada per rafforzare la democrazia e renderla più vicina ai cittadini. Invitiamo tutti a informarsi, a confrontarsi e a esercitare con consapevolezza il proprio diritto di voto”, conclude il presidente di Confeuro, Andrea Tiso.

“Partecipare al referendum dell’8 e 9 giugno prossimi è un gesto fondamentale per la democrazia. In un tempo in cui l’astensionismo rischia di svuotare il senso stesso delle istituzioni e del confronto pubblico, votare significa riprendere in mano la responsabilità collettiva per il presente e il futuro della nostra società. Il referendum in programma affronta cinque quesiti centrali, che toccano temi concreti e vicini alla vita quotidiana dei cittadini: lavoro, diritti e cittadinanza. Sono argomenti che riguardano tutti perché incidono direttamente sulla dignità del lavoro, sulla giustizia sociale e sull’equità nel rapporto tra istituzioni e persone. Non possiamo permetterci l’indifferenza. La partecipazione al voto non è solo un diritto: è un atto di responsabilità. Siamo chiamati a esprimere la nostra opinione su questioni che costruiscono la società in cui viviamo. Non andare a votare significa lasciare che altri decidano per noi, rinunciando alla possibilità di contribuire a un cambiamento reale. Accademia Iniziativa Comune e Bandiera Bianca dunque invitano i cittadini, specialmente i giovani e chi si sente distante dalla politica, a informarsi con consapevolezza e a recarsi alle urne. La democrazia vive solo se partecipiamo”. Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, Portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e Presidente dell’associazione Bandiera Bianca