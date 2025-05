Samuele Michero torna con “Cliché”, il nuovo singolo tra ironia e verità sulle relazioni di tutti i giorni

Dal 30 maggio nei principali store digitali e nelle radio in promozione nazionale

Dopo un lungo percorso artistico tra gavetta, concerti nei locali e un’intensa attività sui social, Samuele Michero pubblica “Cliché”, il suo nuovo singolo, disponibile dal 30 maggio. Il brano racconta in modo diretto e senza filtri le dinamiche sentimentali che tutti, almeno una volta nella vita, hanno vissuto: quelle relazioni fatte di gesti ripetuti, situazioni prevedibili e amore incastrato in abitudini quotidiane.

“Cliché” nasce da una rottura personale, che diventa lo spunto per riflettere con lucidità, e un pizzico di ironia, su un tema universale. Michero osserva il mondo intorno a sé e lo traduce in musica, raccontando di coppie che si vogliono bene ma fanno fatica a sopportarsi, di amori che non funzionano ma da cui è difficile separarsi, di quei piccoli rituali romantici che finiscono per diventare routine. “Come il mazzo di fiori per farsi perdonare, o la sedia spostata per far accomodare la ragazza”: gesti che diventano simboli di un copione ripetuto.

Con uno stile indie/pop arricchito da parti parlate, il brano si inserisce nel solco di artisti come Pinguini Tattici Nucleari e Alfa, ai quali Samuele si ispira apertamente. La sua scrittura è autentica, quotidiana, pensata per arrivare dritta al cuore di chi ascolta e riconoscersi nei suoi testi. “Cliché” è un’esplosione di sincerità, perfettamente in equilibrio tra malinconia e leggerezza.

Samuele Michero, classe 2000, originario di Alassio, ha scoperto la passione per la musica da bambino grazie allo zio chitarrista. Dopo un’esperienza con un’etichetta discografica finita male, ha scelto l’indipendenza, costruendo una fan base online, suonando ovunque gli fosse concesso e tornando oggi con un brano che sintetizza il suo percorso: personale, coerente, libero. “Cliché” è la testimonianza di un artista che ha scelto di mettersi a nudo, restando fedele alla sua visione.

