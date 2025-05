Mr. Pretty con il singolo “Candy” e l’album d’esordio “Jump”: un’esplosione di energia per tornare a ballare

Dal 30 maggio il brano nelle radio italiane e internazionali

Il 30 maggio segna un momento cruciale per Mr. Pretty, producer romano, che pubblica “Jump”, il suo primo album ufficiale, accompagnato dalla promozione radiofonica nazionale e internazionale del singolo “Candy”. Un progetto esplosivo, pensato per restituire vitalità, leggerezza e voglia di muoversi attraverso sonorità electro house e un’estetica musicale precisa e riconoscibile.

“Candy” è la seconda traccia estratta da “Jump” ed è forse quella che più racchiude l’identità giocosa del disco. “Volevo riportare un po’ di dolcezza nel caos di tutti i giorni”, racconta Mr. Pretty.

“La musica può essere un rifugio, e questa canzone è nata con l’idea di far sorridere, di alleggerire le giornate grigie. È una bomba di energia, ma anche un invito a prendersi meno sul serio”.

L’album “Jump”, realizzato in oltre un anno di lavoro, è un viaggio attraverso le diverse declinazioni dell’elettronica. Otto tracce in cui Mr. Pretty esplora con consapevolezza mood differenti, dalla potenza della big room house alla profondità della bass house, dall’ironia fino a riflessioni artistiche più complesse. Ogni brano è pensato per trasmettere emozioni e stimolare movimento.

“Ho cercato di costruire un’esperienza che fosse completa, che facesse saltare, ballare, ma anche riflettere su quello che ci spinge a fare arte”, spiega l’artista. “Con ‘Superstar’, ad esempio, dico chiaramente che l’arte non è un mezzo per il successo, ma un fine. L’artista è chi crea per amore, chi riesce a sentirsi una superstar per sé stesso, prima ancora che per gli altri”.

Tra i brani, “Energy” rappresenta la pura carica da dancefloor, “The Rhythm” si distingue per le influenze afrohouse, mentre “Shake that bombs” gioca sull’apparente leggerezza per lanciare un messaggio contro la cultura della guerra. “Siamo stanchi di bombe e distruzione. Voglio che la gente si liberi, rida, ma capisca anche il messaggio”, dice Mr. Pretty.

Con “In the deep”, l’atmosfera si fa cupa e psichedelica, con richiami alla psytrance. Il disco si chiude con “Jump (till the end)”, una traccia pensata come apice e saluto: “Volevo che si arrivasse fino alla fine col fiato corto ma con il cuore pieno”, afferma.

Davide Graziosi, in arte Mr. Pretty, ha iniziato giovanissimo tra produzioni, dj set privati e live nei locali romani. Dopo il diploma presso l’AID di Roma nel 2019, ha affinato tecnica e identità. “Jump” è il culmine di un percorso coerente e viscerale, una dichiarazione d’intenti: far ballare, far sentire, far vivere.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/52SGyz6bmBOeIonIxLcUfR?si=0Kg1rsyBTh6FH0SQanhTTA

Instagram: https://www.instagram.com/mrprettymusic/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mr.prettyofficial?is_from_webapp=1&sender_device=pc

Facebook: https://www.facebook.com/mrprettymusic

