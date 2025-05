Calicò torna con “Non Voglio Più Dimenticare”: un viaggio musicale tra memoria e identità

Dal 31 maggio su tutti gli stores digitali e in promozione radiofonica nazionale

Un brano intenso, evocativo, che mette in musica la fragilità della memoria e la forza delle emozioni: Calicò torna con “Non Voglio Più Dimenticare”, disponibile dal 31 maggio su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane. Il nuovo singolo è una ballata pop-cantautorale che affonda le radici in un progetto narrativo più ampio e mai concluso, nato inizialmente come storia a fumetti e poi trasformato in musica. Dopo il suggestivo “Lei e le sue rose”, con cui condivide l’introduzione e un filo conduttore concettuale, questo nuovo brano rappresenta una sorta di secondo capitolo emotivo. In “Non Voglio Più Dimenticare” Calicò racconta le difficoltà interiori di una persona affetta da Alzheimer, sospesa tra giornate offuscate e rari momenti di lucidità. La canzone si muove tra atmosfere avvolgenti e nostalgiche, in un’alternanza di versi lenti e passaggi più ritmici, con l’intento di restituire in musica l’instabilità emotiva di chi si trova a fare i conti con la perdita della propria identità.

Ascolta l’artista

Calicò è il nome d’arte di Vincenzo Di Berardino, autore e paroliere abruzzese classe 1991. Da sempre appassionato di scrittura in ogni sua forma, dalla poesia ai testi musicali, passando per filastrocche e sceneggiature, ha scelto di dare voce alle proprie parole attraverso la musica, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnologia. Dopo l’esordio con “Laura” agli inizi del 2025, ha pubblicato in rapida successione anche “Non sei la sola” e “Lei e le sue rose”, delineando un percorso artistico personale che mescola pop e cantautorato.

Con “Non Voglio Più Dimenticare” Calicò prosegue questo viaggio, mettendo al centro l’aspetto umano e intimo delle sue storie, e offrendo ancora una volta una canzone capace di parlare a chiunque abbia vissuto, direttamente o indirettamente, l’esperienza del distacco dalla memoria.

Facebook: https://www.facebook.com/share/19GeY4172y/

Instagram: https://www.instagram.com/calicoj22/profilecard/?igsh=MWszZnBtNG1xbjAwYg==

TikTok: https://www.tiktok.com/@calicoj22?_t=ZN-8wlPRKNmnNH&_r=1

YouTube: https://youtube.com/@calicoj22?si=8636zLGdyE4TOi0Z

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: