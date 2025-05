Nettuno. “Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione” la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno arriva all’Istituto per Ispettori di Nettuno

L’iniziativa, promossa dalla Polizia di Stato, ha ricevuto il patrocinio dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e di Fondazione AIOM.

Si è tenuta il 27 maggio, presso l’Istituto per Ispettori di Nettuno, la presentazione della campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno “Care for Caring 2.0 – Ambasciatrici della Prevenzione – Ed. 2025”. Di fronte a una sala che ha accolto le oltre 180 corsiste della Polizia di Stato di Nettuno, sono intervenuti per i saluti e la presentazione del progetto la dottoressa Lorena Di Felice Direttore IPI e Dirigente Superiore della Polizia di Stato, il dottor Gianluca Magliani Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato, il dottor Vincenzo La Regina DS ASL Roma 6 e la dottoressa Monica Caserta Founder Executive Director di Ladies First S.r.l. Società Benefit.

L’intervento scientifico è stato tenuto dalla dottoressa Mastropietro Tiziana Responsabile ff UOSD Breast Unit ASL ROMA 6 Centro di senologia AO San Giovanni Addolorata Roma presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata. Il progetto “Care for Caring”, giunto alla seconda edizione, si caratterizza per l’offerta di controlli clinici ed ecografici gratuiti alle Allieve delle Scuole e degli Istituti di formazione della Polizia di Stato, nella fascia di età tra i 20 e i 45 anni. Una popolazione non compresa nei programmi di screening mammografico regionali che oggi coprono le fasce di età tra i 45 e i 49 anni (una volta all’anno) e tra i 50 e i 74 anni (ogni due anni).



L’iniziativa, ideata e coordinata da Ladies First e promossa dalla Polizia di Stato, quest’anno fa tappa in ben otto città italiane, da Nord a Sud. Prima di Nettuno sono state interessate le Scuole Allievi Agenti di Peschiera del Garda, Piacenza, Trieste e Alessandria e la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Le ultime due tappe, tra fine giugno e settembre, porteranno il progetto alla Scuola Allievi Agenti di Campobasso e all’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto. In particolare, la scelta dell’Istituto per Ispettori di Nettuno come sede per questo evento non è casuale, ma sottolinea il suo ruolo strategico non solo nella formazione dei futuri quadri della Polizia di Stato, ma anche come polo d’eccellenza e di riferimento per iniziative a forte impatto sociale e sanitario. Nel 2024 il progetto ha coinvolto circa 1.500 donne allieve delle Scuole di Polizia o già in servizio nei ruoli della Polizia di Stato, con oltre il 99% di adesione all’invito a sottoporsi a controllo nella fascia di età under 45. Informazione, autopalpazione, adesione ai programmi di screening, stili di vita sani, attività fisica le parole chiave dell’educazione alla prevenzione.

L’obiettivo nel 2025 è invariato: sensibilizzare le giovani donne sul valore della prevenzione in ogni fase della vita si associa all’altrettanto importante ruolo di farsi Ambasciatrici della Prevenzione presso le proprie famiglie, così come la cerchia delle amicizie e le conoscenze personali e professionali. Le visite e i colloqui vengono effettuati presso gli ambulatori delle Scuole e Istituti di Formazione della Polizia di Stato delle città coinvolte dal progetto, grazie alla collaborazione di medici specialisti in senologia e radiologia. Le donne per le quali dovesse rendersi necessario un approfondimento diagnostico, vengono indirizzate verso gli Ospedali, Presidi o Poliambulatori del territorio. Realizzato con il supporto non condizionante dell’azienda main sponsor AstraZeneca e, dei partner tecnici GE HealthCare e Samsung Electronics, il progetto gode anche quest’anno del patrocinio dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e di Fondazione AIOM.