“Un giorno in più” è il nuovo singolo della band dei Sesto Senso

Una riflessione sincera sul tempo che passa, tra musica autentica e sentimenti reali

Esce il 23 maggio “Un giorno in più”, il nuovo singolo dei Sesto Senso, disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica nazionale. Un brano che non è solo musica, ma un frammento di vita, nato senza filtri, come tutto ciò che la band scrive e suona.

“Un giorno in più” racconta quel momento particolare che è il compleanno: una ricorrenza che può diventare occasione di bilancio, ma anche di rinascita. Una giornata che invita a guardarsi dentro, a ripensare alle persone che ci sono state accanto, a chi non c’è più, e a tutto ciò che si è diventati. Non c’è retorica, solo un messaggio autentico: ogni giorno può essere una nuova possibilità per crescere, per guarire, per essere migliori.

Ascolta la band

L’autenticità è il cuore pulsante dei Sesto Senso. La band nasce da un’esigenza profonda: suonare per il semplice piacere di farlo, ritrovandosi ogni sabato, senza pretese, senza costruzioni. Solo cinque persone che amano la musica, che si rispettano, e che hanno scelto di dare voce a ciò che sentono nel modo più diretto e sincero possibile.

Nessun artificio, nessuna scorciatoia: la loro forza sta nella verità. Ogni nota, ogni parola, ogni arrangiamento è figlio di chi sono, delle loro storie, dei sogni condivisi tra le mura di una sala prove. “Un giorno in più” è una canzone scritta con l’anima, come tutte le cose che contano davvero.

I Sesto Senso sono:

Antonio Cabiddu: voce e chitarra ritmica

Ivan Cabiddu: basso e voce

Andrea Cabiddu: batteria

Michele Curcio: tastiere

Davide Mazzei: chitarra e voce

I loro brani non cercano il clamore, ma parlano a chi ha bisogno di riconoscersi in una musica che non finge. Con questo singolo, i Sesto Senso continuano a essere ciò che sono fin dal primo giorno: cinque musicisti, cinque cuori che battono all’unisono per dire, attraverso le canzoni, che la verità ha sempre un suono.

