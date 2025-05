Al via seconda edizione ‘Executive Programme Gender Equality Management’ di Lefebvre Giuffrè e diretto da Scicolone su pari opportunità in azienda

Roma. Dopo il grande successo della prima edizione, che ha coinvolto top manager e professionisti di importanti realtà aziendali, torna a luglio l’Executive Programme Gender Equality Management, realizzato da Lefebvre Giuffrè, leader in Italia nell’offerta di soluzioni editoriali tradizionali e digitali per i professionisti dei settori legale, fiscale, del lavoro e delle aziende e parte del gruppo Lefebvre.

Il programma, ideato e diretto dalla giurista Florinda Scicolone, tra le massime esperte a livello nazionale e internazionale in normative e strategie di parità di genere in azienda, si rivolge alle imprese che vogliono affrontare con competenza e visione strategica le sfide poste dalle nuove normative europee sulla trasparenza retributiva e vogliono valorizzare la parità di genere. L’obiettivo è formare una nuova generazione di Gender Equality Officer, figure sempre più richieste per garantire la conformità normativa e valorizzare le pari opportunità come asset competitivo e valore etico per l’employer branding.

La nuova edizione si svolgerà con il patrocinio di importanti realtà associative: AIGI (Associazione Italiana Giuristi d’Impresa), Aitra (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione), Fondazione Marisa Bellisario, Ceo for Life e Global Women in PR Italy, che confermano il valore strategico e la rilevanza del percorso formativo per il mondo aziendale.

L’Executive si terrà in modalità intensiva dall’1 al 3 luglio 2025: la prima giornata in presenza a Roma, nell’Opificio di Italiacamp, mentre le due giornate successive si svolgeranno in modalità sincrona online.

A rendere unica l’esperienza formativa sarà una faculty di altissimo profilo composta da 31 professionisti di spicco: docenti universitari, giuristi d’impresa, esperti di compliance, manager della comunicazione e advisor in ambito ESG e gender equality. Tra i testimonial della seconda edizione Simona Alberini (ABB), Mario Alessandra (Mindwork), Elena Bottinelli (Gruppo San Donato), Eleonora Caronia (SPS Italia), Claudia Cattani (BNL BNP Paribas), Beatrice Coletti, Francesca Mariotti (Almaviva), Elisa Zambito Marsala (Intesa Sanpaolo), Francesca Pili (Gruppo FNM), Diego Pisa (Teleperformance Italia) ed Elena Salzano (Incoerenze).

All’apertura dei lavori del primo luglio ci sarà la partecipazione straordinaria di Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario e prima firmataria della Legge Golfo-Mosca, insieme alla Direttrice dell’area Formazione di Lefebvre Giuffrè, Elisa Bettini, e altri Presidenti che patrocinano l’iniziativa: Giuseppe Catalano, Giorgio Martellino, Carola Salvato, Giordano Fatali e la stessa Florinda Scicolone.

In preparazione al lancio della seconda edizione, si è tenuto oggi un Open Day online, occasione pensata per presentare alle aziende e agli stakeholder il valore strategico del programma. Durante l’incontro, Florinda Scicolone ha offerto un approfondimento sull’evoluzione normativa in materia di parità di genere in Italia e ha illustrato le novità dell’edizione 2025 dell’Executive Programme. Un momento aperto al dialogo, utile per conoscere meglio l’approccio formativo, confrontarsi su casi aziendali e scoprire le opportunità professionali collegate alla figura del Gender Equality Officer.

“È un progetto formativo/innovativo- spiega Florinda Scicolone, direttrice scientifica di ‘Gender Equality Management’ di Lefebvre Giuffrè- Oggi per affrontare le sfide dello sviluppo delle politiche di genere, delle pari opportunità nelle aziende, nelle grandi aziende ma anche nelle medie aziende, bisogna guardare a una strategia in modo trasversale. Questo percorso formativo mira a formare delle figure che sappiano gestire, sappiano realizzare lo sviluppo delle politiche di genere in modo completamente trasversale tra le risorse umane, la direzione legale, la direzione compliance, la direzione sostenibilità e la direzione comunicazione. Per queste cinque direzioni bisogna che ci siano delle figure preposte con delle ‘expertise’ formate, affinché possano sviluppare la strategia a lungo termine, ma soprattutto inquadrare lo sviluppo delle politiche di genere. Abbiamo cinque importanti patrocini che sostengono questo passaggio culturale, affinché le aziende prendano in mano il timone e comprendano che lo sviluppo delle politiche di genere deve diventare un asset strategico del business”.

Per Carola Salvato, Cofounder e Presidente di Global Women in PR (GWPR), “partecipare a questo programma è stato davvero di grande ispirazione perché per la prima volta abbiamo messo insieme punti di vista, attese e soprattutto bisogni. Per quanto riguarda il ‘Gender Equality Management’, noi tratteremo il tema della comunicazione, perché comunicare è molte cose: informare, connettere, coinvolgere, puntualizzare, approfondire, ma è anche, soprattutto, creare consapevolezza. Pertanto è impensabile attuare una politica all’interno di un’azienda, che tenga conto delle esigenze di tutta l’organizzazione e di come ci si sta anche proiettando verso i temi della parità, dell’equità, della rappresentanza, senza entrare nello spazio del come comunicarlo. La volontà della sessione sulla comunicazione è abilitare le persone alla comprensione della narrativa: quanto impatta e di com’è importante cercare di trasformare le convenzioni e le percezioni in opportunità, perché il reale cambiamento avviene nel momento dell’adesione. La comunicazione è uno strumento potente che può abilitare, facilitare, accelerare l’adesione a un nuovo programma e fornire risorse per poter essere ancora più competenti e ancora più giuste o giusti nel portare avanti gli obiettivi comuni”.