I Lost Antimo con il loro singolo “I Will Be Fine”

Dal 16 maggio il brano è in promozione radiofonica in Italia e all’estero

“I Will Be Fine” è il primo singolo ufficiale dei Lost Antimo, brano che segna il debutto discografico della giovane band, attiva da settembre 2023. Il pezzo, già disponibile sui digital stores e dal 16 maggio in promozione sulle radio italiane ed estere, è una promessa sussurrata e urlata al tempo stesso: resistere, nonostante tutto. Composto e registrato nel corso del primo anno di attività della band, “I Will Be Fine” è una traccia che esplora il territorio fragile dell’insicurezza emotiva e della vulnerabilità, mettendo in musica quel pendolo interiore che oscilla tra pensieri bui e la voglia di non lasciarsi abbattere. Una canzone che parla a chi combatte con le proprie paure, ma sceglie comunque di andare avanti. “I will be fine, I swear to God I’ll find a compromise”: il verso chiave del ritornello racchiude la tensione e la speranza che animano l’intero brano, fatto di chitarre energiche, ritmi nervosi e un’intensità che cresce progressivamente. Tra le curiosità del singolo, un “hey, hey, hey” che si ascolta nel bridge e che nasce per caso durante una prova: un momento autentico, spontaneo, poi mantenuto nella versione finale e cantato all’unisono da tutti e quattro i membri della band.

Ascolta il brano

I Lost Antimo sono Roberto (voce e chitarra), Andrea (chitarra e seconde voci), Matteo (basso) e Silvio (batteria). Quattro musicisti uniti dalla volontà di scrivere brani originali e dare voce a un’identità musicale che parte dal pop-punk californiano, ma si allarga verso l’hardcore e l’alternative. L’obiettivo è chiaro: lasciare un segno autentico, senza rinunciare alla sperimentazione.

Dal primo incontro in sala prove alla realizzazione dell’EP “We Are So Afraid But Insist”, i Lost Antimo hanno trovato nel suono una forma di resistenza e nell’urgenza di raccontarsi il senso del proprio progetto artistico. “I Will Be Fine” non è solo il primo singolo della band, ma il manifesto di un percorso appena iniziato: diretto, sincero, senza filtri.

Instagram: https://www.instagram.com/lostantimo/

Youtube: https://www.youtube.com/@lostantimo

Facebook: https://www.facebook.com/lostantimo

