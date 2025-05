LA PROGRAMMAZIONE ESTIVA SUL LITORALE DI ROMA CAPITALE:

DAL PONTILE DI OSTIA ALLE SPIAGGE DI PONENTE

Si parte il 18 maggio con “Città Studio”: da mattina a sera, 50 appuntamenti in collaborazione con Atenei, Istituzioni AFAM e Istituzione Biblioteche di Roma

A luglio, “Un Mare di Cinema” con Punta Sacra Film Fest. E ancora, tante iniziative fino a settembre che si concluderanno con un tributo a Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla morte

Una programmazione di qualità volta alla rinascita del litorale di Ostia e al rilancio, per mezzo della cultura, di un modello inedito di mare pubblico.

È stato presentato oggi “Un Mare di Cultura”, il programma di Roma Capitale che punta a dare un nuovo volto al litorale romano attraverso una stagione di appuntamenti culturali dal Pontile di Ostia alle spiagge di Ponente. Il progetto, nato dalla sinergia tra l’Assessorato alla Cultura e l’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, incarna la visione di una città accessibile e che guarda oltre il Raccordo, che si apre e offre nuove possibilità di crescita culturale in contesti inediti.

• UN MARE DI SAPERE con Città Studio

Prima tappa del programma sarà Città Studio. Un Mare di Sapere, un’intera giornata, a partecipazione libera e gratuita, all’insegna della cultura, della formazione e della condivisionea due passi dal mare. Domenica 18 maggio, la piazza dei Ravennati, su cui si apre il Pontile di Ostia, si trasformerà in un vivace polo di apprendimento e scambio di idee grazie alla collaborazione di Atenei pubblici e privati, degli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e dell’Istituzione Biblioteche di Roma.

Dalle 10 del mattino fino a sera, circa 50 appuntamenti fra lezioni, performance, laboratori creativi e letture ad alta voce per bambine e bambini. Una serie di incontri all’aperto, in riva al mare, nei quali si parlerà di Storia, Medicina, Scienze sociali, Tecnologia, Cinema, Design e molto altro. Tra le lezioni in programma: “Ovidio, lettere sull’amore” a cura della Sapienza Università di Roma, “Il mestiere del regista” a cura della NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, “La fisica del caffè: scienza tecnica e ricetta della seconda bevanda più consumata al mondo” a cura dell’Università degli Studi Roma Tre, “Unconventional Materials – Casi di successo nella storia del design italiano attraverso l’uso di materiali non convenzionali” a cura di Istituto Pantheon Design & Technology.

Sono in calendario anche lezioni, classi aperte e performance proposte dall’Accademia Nazionale di Danza. Sei incontri di diverso contenuto in ambito coreutico curate da docenti dell’Accademia, supportati dalle azioni performative dal vivo degli studenti, in cui si evidenzieranno alcuni aspetti delle storie e delle pratiche della danza.

Un ricco programma di attività che intende portare la conoscenza fuori dalle mura accademiche, creando un’occasione di prossimità inedita con la cittadinanza. Un’opportunità, in particolare per le studentesse e gli studentidella Capitale, di avvicinarsi a temi attuali, scoprire nuove passioni e ampliare i propri orizzonti culturali, e per tutti coloro che non hanno potuto proseguire un percorso di studi e di approfondimento.

CITTÀ STUDIO. Un Mare di Sapere è un’iniziativa promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali e in collaborazione con Municipio Roma X, Istituzione Biblioteche di Roma, Atenei e Istituzioni AFAM aderenti: Accademia del Lusso, Accademia Nazionale di Danza, IED – Istituto Europeo di Design, ISIA Roma Design, Istituto Pantheon Design & Technology, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Luiss Guido Carli, NABA – Nuova Accademia di Belle Arti, RUFA – Rome University of Fine Arts, Sapienza Università di Roma,Università Campus Bio-Medico di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, Università degli Studi Roma Tre. Media Partner Canale 10. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.

Per alcuni appuntamenti, sarà presente il servizio di traduzione in Lingua dei segni italiana – LIS del Dipartimento Politiche Sociali e Salute svolto dalla Cooperativa Segni di Integrazione Lazio.

Tutte le informazioni e il programma completo, suscettibile di variazioni, sono disponibili su www.culture.roma.it.

• UN MARE DI CULTURA nei weekend estivi

Con CITTÀ STUDIO, dunque, prende il via una stagione di appuntamenti attraverso cui Roma Capitale punta a rilanciare il litorale di Ostia come luogo vivo e ricco di opportunità, pronto ad accogliere eventi di spessore culturale e formativo che animeranno i weekend estivi. Con Un Mare di Cultura, dal 13 giugno al 14 settembre, infatti, nelle giornate di venerdì sabato e domenica verrà proposta una programmazione sul lungomare di Ponente a cura dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con la collaborazione dell’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale e il Teatro del Lidodi Ostia, la Biblioteca Elsa Morante e soggetti culturali, sociali e sportivi. Il cartellone, realizzato in collaborazione con il Municipio Roma X, prevede animazione territoriale, attività di sport dolce, letture per bambine e bambini, giocoleria, spettacoli dal vivo, dj set, incontri con figure del mondo dello spettacolo e della letteratura e performance di danza. La programmazione si concluderà con un grande tributo alla figura di artista e intellettuale di Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dal suo brutale assassinio.

• UN MARE DI CINEMA all’Idroscalo di Ostia

Un omaggio all’attività di regista di Pier Paolo Pasolini sarà reso, inoltre, nel corso del Punta Sacra Film Fest che, anche quest’anno, dall’11 al 20 luglio, torna in Piazza dei Piroscafi all’Idroscalo di Ostia. Ideata dall’Associazione PlaytownRoma e giunta alla sua IV edizione. L’arena proporrà proiezioni a ingresso gratuito, accompagnate dai grandi protagonisti del cinema italiano e della letteratura, grazie alla collaborazione con Letterature Festival Internazionale di Roma. Tanti gli artisti che, fin dalla prima edizione, hanno voluto assicurare il proprio sostegno alla manifestazione accompagnando i film in programma e dialogando con il pubblico: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Paolo Giordano, Carolina Crescentini e Francesco Motta, Elena Sofia Ricci, l’artista Laika, Claudio Amendola, Simone Liberati, Anna Foglietta, Maria Chiara Giannetta, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci e Matteo Garrone, Michele Riondino, Micaela Ramazzotti, Barbara Ronchi, Ivano De Matteo, Milena Mancini, Luna Gualano e Vinicio Marchionni.