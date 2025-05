Covid, P. Borchia (Lega): “ Secretare messaggi tra Von der Leyen e AD Pfizer è decisione sospetta, non capiamo perché questa segretezza. Mertz? Ultima volta che Germania ha avuto esercito più forte non è andata a finire bene”

“ Stiamo parlando soltanto dell’affare più grosso della storia delle Big Pharma ma nessuno ne fa cenno, forse si cerca di far finta di nulla in Europa. Io non sono complottista, ma la prima volta che ho visto una copia dei contratti di compravendita di questi vaccini sono rimasto anch’io colpito: erano più le parti secretate che quelle leggibili”. Si è espresso così ai microfoni di Radio Cusano l’europarlamentare Paolo Borchia (Lega) intervenuto nel corso della trasmissione ‘Battitori Liberi’, condotta da Gianluca Fabi e Savino Balzano in merito all’odierna decisione della Corte UE di desecretare i messaggi tra Von der Leyen e l’AD di Pfizer riguardanti l’inchiesta sui vaccini ‘Pfizergate’. E ha aggiunto “ non consentire alla giornalista del Times ,che oggi ha vinto il ricorso, di accedere ai messaggi è certamente stata una decisione sospetta, anche perché non si trattava di scambi personali ma di contratti riguardanti denari pubblici. Io credo- precisa Borchia- che questi tipi di contratti dovrebbero essere stipulati diversamente e non in chat private, questa segretezza non riusciamo a comprenderla”. L’europarlamentare si sofferma quindi sull’attuale Commisisone UE “ il problema è che le persone si sono stancate di questa gente e del loro modo di condurre la politica, e quindi votano altro. Parliamo di soggetti che non permettono nemmeno ai parlamentari come il sottoscritto di svolgere le proprie funzioni di controllo”sottolinea. “Quando ho potuto visionare i contratti sono stato sorvegliato a vista. L’idea di cooperazione europea la stanno uccidendo loro”. Borchia termina il suo intervento commentando le parole del cancelliere Mertz sul riarmo “ il cancelliere dice che la Germania avrà l’esercito più potente del mondo? A me personalmente i cittadini chiedono quando aumentano gli stipendi non quando arrivano i carri armati. Voglio ricordare che l’ultima volta che i tedeschi hanno avuto l’esercito più forte d’Europa, non è andata a finire bene” ha concluso Paolo Borchia.

