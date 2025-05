I Bounced Back pubblicano il singolo “Disclose”

Un brano potente e provocatorio sulla ribellione all’omologazione fuori il 9 maggio in radio e sugli store digitali

Esce il 9 maggio “Disclose”, il singolo dei Bounced Back, band rock torinese pronta a scuotere le coscienze con un brano diretto, tagliente e dal messaggio radicale. La canzone sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in promozione radiofonica nazionale. “Disclose” è un grido di disobbedienza. Un’analisi cruda e consapevole delle dinamiche sociali contemporanee, dove l’identità si dissolve nel conformismo e le relazioni umane diventano strumenti di utilità. Il brano racconta il percorso interiore di chi sceglie di smascherare, di esporsi, di non accettare più le regole di un gioco alienante. “Non volevamo solo suonare forte. Volevamo dire qualcosa che facesse rumore dentro”, spiegano i Bounced Back. “Disclose è la nostra presa di posizione”.

Il ritornello è un manifesto: “This time it’s time to disclose / what has been known before / but you actually don’t know / it’s time to fall in line or fall”. Non un invito alla resa, ma una sfida: ribellarsi o sprofondare. Il brano si muove su riff graffianti, ritmi serrati e una voce carica di tensione emotiva, in perfetto equilibrio tra energia e profondità filosofica. Citazioni implicite a Foucault, Sartre e Marx arricchiscono il testo, rendendolo una riflessione lucida sull’autenticità in un mondo che insegna a sopravvivere adattandosi.

I Bounced Back nascono nel 2019 a Torino, ma è nel 2020 che la band trova la sua identità definitiva, guidata dal chitarrista e fondatore Francesco Benevento. Con un sound aggressivo e istintivo, il gruppo si distingue per la capacità di portare sul palco un’energia travolgente e senza filtri. La loro musica è una miscela esplosiva di rock moderno, liriche potenti e spirito ribelle.

Con “Disclose” la band segna un ulteriore passo avanti nel proprio percorso artistico.

“È una canzone contro il compromesso”, dichiarano. “Un invito a smascherare ciò che ci è stato insegnato a desiderare, a perdere, perfino a soffrire”.

