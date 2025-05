Giornata dell’Europa, il mondo associativo chiede UE più forte e coesa

La Giornata dell’Europa rappresenta un momento di straordinario valore simbolico: celebra la pace, l’unità e la visione di un continente che finalmente dovrebbe essere coeso attorno a principi comuni, non sono economici ma anche sociali e civili. In un tempo segnato da profonde trasformazioni e sfide globali, serve oggi più che mai un’Unione Europea protagonista, capace di dotarsi finalmente di una Costituzione e di agire con forza per la tutela dei diritti, la giustizia sociale, la solidarietà e la pace.” Lo dichiara in una nota Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente dell’associazione Bandiera Bianca, in occasione della Giornata dell’Europa, che si celebra ogni anno il 9 maggio, anniversario della Dichiarazione Schuman del 1950. “Quella proposta visionaria – continua Tiso – ha gettato le basi per una cooperazione duratura tra i popoli europei. Oggi quell’eredità va rilanciata con coraggio e lucidità: l’Europa deve essere guida nella difesa dei diritti umani, nella lotta alle disuguaglianze, nella costruzione della pace globale e nella promozione della partecipazione democratica. Sono questi i principi che ispirano ogni giorno l’azione di Accademia Iniziativa Comune, nell’impegno per una cittadinanza attiva, consapevole e orientata al bene comune”, conclude Carmela Tiso. Anche Confeuro si è espressa su questa importante ricorrenza

“La Giornata dell’Europa rappresenta un momento simbolico e importante per riflettere sul cammino compiuto finora e sulle sfide ancora da affrontare. Auspichiamo uno sviluppo dell’Unione Europea che vada oltre l’ambito della difesa comune, per costruire finalmente una Europa realmente unita anche dal punto di vista politico, fiscale e sociale”, dichiara Andrea Tiso, Presidente Nazionale di Confeuro. “In un mondo sempre più segnato dagli equilibri tra grandi potenze globali – prosegue Tiso – l’Europa non può più permettersi di essere un vaso di cristallo tra giganti. È urgente rafforzare il progetto europeo, rendendolo più coeso, efficace e rappresentativo degli interessi comuni dei cittadini. Serve una visione condivisa, in cui l’unione di intenti diventi la vera stella polare delle scelte politiche e strategiche.” Secondo il presidente di Confeuro, dunque, “è improcrastinabile e necessario avviare una revisione seria concreta delle istituzioni europee, con l’obiettivo di renderle più moderne, trasparenti e reattive. Oggi l’Unione paga ancora un’eccessiva lentezza nelle decisioni, soffocata da una burocrazia che spesso allontana i cittadini invece di avvicinarli. La Giornata dell’Europa – conclude Tiso – non deve essere solo una ricorrenza celebrativa, ma un’occasione di stimolo e sollecitazione per una Ue pronta alle sfide globali, capace di parlare con una sola voce e agire con determinazione per il bene comune di tutti gli europei”.