Bagno di folla per musical “Questa non è West Side Story” di Flora Vona

Mercoledì 7 Maggio alle 20:30 presso il Teatro Artemisio di Velletri c’è stato un vero e proprio bagno di folla per l’atteso musical “Questa non è West Side Story” con la regia di Flora Vona, sceneggiatrice del medesimo spettacolo. Sala gremita e tanti applausi per l’opera messa in scena dalla artista e i suoi ragazzi.

Ma chi è Flora Vona? Gia nota al grande pubblico, è un’attrice nata a Napoli, con una laurea in Scienze Umane e una formazione artistica che include un diploma presso l’Accademia del Teatro Biondo Stabile di Palermo e la scuola di Michele Perriera, oltre a corsi con maestri come Giorgio Albertazzi, Luca Ward e Rossella Izzo. Nel cinema, ha interpretato ruoli importanti, spesso da protagonista, in numerosi film, tra cui L’ultima volontà (2014) di Namik Ajaze, I fiori del male (2015) di Claver Salizzato, Donna di rispetto (2018) di Enzo Acri, Dangerus Game (2018) di Tony Paganelli, Le stanze dell’anima (2021) di Claver Salizzato e Mya (2022) di Federico Moccia. Ha anche recitato nella web series My Life(2019) diretta da Cyro Rossi. In aggiunta, ha preso parte a numerosi cortometraggi, tra cui Lacrime amare di Petra Von Kant di Fassbinder (2008), L’ultima ora della notte (2008), A mosca cieca (2011), e Novecento (2011). In televisione, ha partecipato al Festival di Saint Vincent (2006) e ha recitato in fiction come Moana (2009), Squadra Antimafia Palermo Oggi 3 e Il Segreto dell’acqua. Ha lavorato come doppiatrice e attrice in documentari per Geo Rai 3.

In teatro, Flora Vona ha interpretato ruoli in produzioni importanti come Filumena Marturano (2007), Narrazioni Eretiche (2007), L’amaro caso della Baronessa di Carini (2008) e La vera storia di Esmeralda (2009). Altri suoi ruoli teatrali significativi includono Paolo e Francesca (2011) per la regia di Fioretta Mari e Anche l’occhio vuole la sua parte, co-protagonista accanto a Maurizio Casagrande. Ha lavorato anche in pubblicità, come nel celebre spot per Birra Peroni (2012) e come volto per L’Oréal Paris (2000). Nel 2024 esce il suo ultimo singolo, Fame, consolidando ulteriormente la sua carriera musicale. Poliglotta, conosce inglese, spagnolo e vari dialetti italiani. Ha numerosi talenti artistici, tra cui il canto, la scrittura e la danza, e ama sport come pattinaggio, sci nautico, corsa, nuoto e danza.