Ginokiello con il singolo “Strike”: l’inno travolgente dedicato all’arte di strada

Dal 7 maggio il singolo in rotazione radiofonica nazionale: un mix esplosivo di ska, reggae e passione urbana

“Strike” è il singolo di Ginokiello, cantautore dall’anima ironica e istintiva, capace di fondere musica e racconto in modo originale e autentico. Dal 7 maggio il brano entra in promozione nazionale sulle principali radio italiane, portando con sé tutta l’energia di un progetto nato per il palco, ma cresciuto tra le strade. Nato inizialmente come sigla per un programma comico, “Strike” ha preso forma autonoma fino a diventare un vero e proprio manifesto sonoro dedicato a chi fa dell’arte una forma di resistenza quotidiana. È un omaggio agli artisti di strada, a chi trasforma angoli urbani in piccoli palcoscenici e riesce a emozionare senza luci puntate, solo con la forza della propria presenza e creatività.

Ascolta il brano

Musicalmente il brano esplode in un ritmo trascinante dove reggae e ska si fondono con una sezione di fiati vibrante e una melodia contagiosa. “Strike” è una canzone che non si limita a raccontare: chiama all’azione, invita a ballare, a vivere l’arte come libertà, come incontro, come bisogno vitale.

Guarda il video

Ginokiello è un autore fuori dagli schemi, già noto per brani come “Berlusconi” e “Pelè 58′”, che hanno attirato l’attenzione per la loro originalità e irriverenza. Vincitore del talent “The Best” a Buti (Pisa) e del “Forette Festival” di Verona nel 2018, ha partecipato a numerosi contest nazionali, conquistando pubblico e critica. Con le sue performance dal vivo riesce ad appassionare persone di ogni età, grazie a una proposta musicale fresca, diretta e mai banale.

Con “Strike”, Ginokiello firma un pezzo che è insieme ironico e potente, leggero e profondo. Una canzone che pulsa al ritmo della strada e che celebra la libertà di esprimersi, il valore delle emozioni vere, l’unicità degli artisti che ogni giorno, senza clamore, portano bellezza nel mondo.

Facebook: https://www.facebook.com/ginokiello/ Instagram: https://www.instagram.com/ginokiello/

Marco Vittoria Sono Marco Vittoria, futuro architetto con l’hobby della scrittura. Appassionatissimo di musica, cinema ed arte, con una predilezione verso tutto ciò che riguarda gli anni ottanta e la pop art. More Posts - Website Follow Me: