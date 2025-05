Appuntamento con ambiente e lavoro. Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal 10 al 12 giugno a Bolognafiere

Si sposta, nel calendario fieristico di BolognaFiere, la data della 35esima edizione di Ambiente Lavoro, Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si svolgerà a Bologna dal 10 al 12 giugno prossimi. Ciò che non cambia, edizione dopo edizione, è l’impegno profuso dagli organizzatori in favore di una riflessione ampia e approfondita, condotta con il coinvolgimento delle istituzioni e di tutti gli attori del comparto, sul valore del lavoro in sicurezza, sull’importanza della prevenzione e sulla salute di lavoratrici e lavoratori. È infatti dal 1990 che Ambiente Lavoro rappresenta la più importante occasione di aggiornamento e confronto tra professionisti di salute, sicurezza, ambiente e sostenibilità. Ambiente Lavoro contribuisce così a sviluppare una coscienza collettiva, basata sulla cultura della prevenzione. Sviluppare e accrescere le tutele sui luoghi di lavoro è essenziale per garantire condizioni lavorative più sane e sicure e Ambiente Lavoro dedica, da sempre, un’attenzione del tutto particolare alla formazione: l’edizione 2024 ha ospitato 300 convegni rivolti ad addetti ai lavori e oltre 1000 sono stati i relatori coinvolti. La consolidata collaborazione con le maggiori istituzioni del settore e le più importanti associazioni professionali fanno di Ambiente Lavoro l’evento di riferimento per policy maker, professionisti della sicurezza, mondo della produzione: 169 le aziende partecipanti e 9169 gli operatori professionali presenti nel 2024. È ormai un dato acquisito che la produttività aziendale è favorita e sostenuta dall’utilizzo delle soluzioni tecnologicamente avanzate, unite al rispetto delle norme a tutela della vita e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

L’edizione 2025 dedicherà particolare attenzione ai dispositivi di protezione individuale: Sicur Labor, un salone dentro al salone, ospiterà le aziende e i prodotti più innovativi. Sicur Labor presenterà inoltre un ricco programma di workshop dedicati ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, alle nuove soluzioni per la salute del piede, ai DPI di terza categoria contro le cadute dall’alto, con particolare attenzione alla nuova normativa Uni che entrerà in vigore a poche settimane dalla manifestazione e ridefinirà modalità di adozione e utilizzo degli APVR (apparecchi di protezione per le vie respiratorie). Il salone Sicur Labor si preannuncia inoltre come vetrina delle ultime tendenze in fatto di abbigliamento professionale: la DPI Fashion Week porterà al suo interno sfilate, sessioni di break dance e altri eventi mirati a valorizzare il contenuto estetico, oltre che quello pratico, del workwear.

Grazie all’iniziativa speciale Start Up Your Safety si avrà l’opportunità di accedere alle idee e alle esperienze più innovative che i centri di ricerca, le Università e le Start up presenteranno attraverso progetti e soluzioni per migliorare il benessere sul posto di lavoro e per contrastare malattie e incidenti professionali. L’integrazione dell’IA è infatti in grado di rendere i DPI molto più efficaci. Basti pensare alla possibilità, attraverso sensori inseriti nei dispositivi di protezione, di rilevare la presenza di gas, l’aumento o la diminuzione della temperatura, le situazioni di stress dei lavoratori. I DPI rilevano le condizioni ambientali in tempo reale e l’IA analizza i dati provenienti dai sensori permettendo agli addetti di essere avvisati tempestivamente di potenziali pericoli. L’IA sta portando cambiamenti anche nella produzione degli esoscheletri di nuova generazione, in grado di anticipare i movimenti del lavoratore e fornire quel supporto aggiuntivo solo se necessario, riducendo così il rischio di lesioni muscoloscheletriche legate allo sforzo fisico. Inoltre, attraverso l’utilizzo di tecnologie come la simulazione virtuale e l’apprendimento automatico, è possibile sviluppare programmi di formazione personalizzati che si adattano alle esigenze specifiche di ciascun individuo.

Anche per il 2025 Ambiente Lavoro si propone come punto di osservazione privilegiato sull’evoluzione normativa di settore. Attraverso le attività dell’Osservatorio su Ambiente, Salute e Sicurezza, condotto in collaborazione con D.E.A.L. srl, e l’Associazione Lavoro&Welfare, la manifestazione monitorerà attraverso ricerche interdisciplinari, lo sviluppo della legislazione legata al tema ambiente, salute e sicurezza. Dopo aver affrontato negli scorsi anni, le questioni dei legami tra previdenza e politiche prevenzionistiche, delle nuove tecnologie e del loro influsso sulla SSL, del lavoro dignitoso e sicuro, per l’anno 2025 sarà la parità di genere l’oggetto della ricerca che verrà condotta e presentata in manifestazione dall’Osservatorio.L’edizione 2025 di Ambiente Lavoro affronterà anche il tema delle aggressioni sul posto di lavoro con una particolare attenzione al mondo della sanità e si occuperà anche del fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro che costituisce una vera e propria violazione dei diritti della persona.