Nicole Riso “Vola” al Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera con la colonna sonora del corto animato Musintasia

In nomination al XVIII Festival Internazionale “Tulipani di Seta Nera” il corto animato “Musintasia” per cui Nicole Riso ha scritto la canzone originale “Vola”.

“Quando ho visto le prime immagini dei disegni di Alessandro Navarino – ci spiega Nicole – me ne sono immediatamente innamorata. La storia di questo bambino, Alex, che si rifugia nella musica per non sentire i continui litigi dei genitori sulla strada della separazione, mi ha profondamente emozionata e commossa.”Prosegue la cantautrice: “Pensando alla musica più idonea per questo corto, ho ripensato alla mia infanzia, alle colonne sonore dei grandi film Disney ed è a loro che ho voluto rendere omaggio con ‘Vola’. Per il testo mi sono distaccata dal mio percorso cantautorale romano trasformando in parole le emozioni nate da quelle immagini. Anche gli arrangiamenti rievocano la mia adolescenza e per realizzarli ho scelto un outsider, il mio ex maestro di piano Luca Proietti che già realizza colonne sonore e collabora con grandi interpreti italiani”.

Musintasia è il corto animato realizzato da Alessandro Navarino con il tradizionale metodo dei disegni su carta, per Alexander Studios con distribuzione Alpha Film e sta partecipando a numerosi festival in Italia e all’estero. È ora in nomination come miglior corto di animazione nel più importante Festival di Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera partner Rai Cinema.

La produzione del brano Vola è della storica emittente Radio L’Olgiata Media Group con Donna Roma Music School e Nicole Riso.