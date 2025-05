All’Argot Studio di Roma la VI edizione di OVER/Emergenze Teatrali per il sostegno e la promozione di compagnie emergenti 16-18 maggio

Una rassegna di tre giorni aperta a pubblico e operatori nazionali per dare voce a nuove generazioni di creativi: dal 16 al 18 maggio, l’Argot Studio di Roma ospita OVER/Emergenze Teatrali, progetto nazionale dedicato al sostegno e alla promozione di compagnie emergenti a cura di Argot Produzioni, in networking con Nest Napoli est Teatro, FTT – Fertili Terreni Teatro, PimOff e Teatro Libero di Palermo. Con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, in collaborazione con Argot Studio e Dominio Pubblico.

Giunto nel 2025 alla sesta edizione, OVER – Emergenze Teatrali, in 6 anni ha co-prodotto, promosso e sostenuto 26 giovani formazioni artistiche U35 – un premio nazionale – 8 residenze artistiche e diversi focus nazionali che hanno coinvolto operatori e stakeholder del settore su quattro delle principali città italiane: Roma, Napoli, Torino e Milano, a cui a partire da quest’anno si aggiungerà anche Palermo. Il processo viene stimolato e sostenuto da diversi partner nazionali che partecipano al progetto per creare un affiancamento produttivo che permetta alle giovani compagnie di potersi cimentare con il palcoscenico usufruendo di diverse tappe di lavoro in cinque diversi spazi artistici diffusi sul territorio nazionale.

I promotori del network anche quest’anno hanno selezionato quattro compagnie che presenteranno un primo studio; dei quattro progetti ne sarà scelto uno a cui verrà garantito l’accesso a un percorso di residenze artistiche e tutoraggio produttivo, con la possibilità di mostrare e promuovere l’esito del proprio lavoro all’interno di una vetrina programmata tra Roma, Napoli, Torino, Milano e Palermo, ovvero tutte città metropolitane, dove verrà coinvolto e sensibilizzato un pubblico di giovani e creato un osservatorio per critici e operatori.

Il 16 maggio Carlo Geltrude, vincitore della V edizione di OVER, presenta lo spettacolo Cantanti, al debutto nazionale, prodotto da Argot Produzioni. Il progetto è risultato inoltre vincitore del bando Per Chi Crea, nella sezione “Live e promozione nazionale e internazionale”, promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE, per la realizzazione di live tour o rassegne. Lo spettacolo sarà in tournée in diverse città italiane. Prime tappe del tour: il 16 maggio a Roma e il 20 maggio a Torino, in occasione del Fringe Festival.

Si continua il 17 e il 18 maggio con la presentazione degli studi delle quattro formazioni artistiche individuate dai promotori del network: Giglio/Prosperi, B.E.A.T. Teatro, Carpino/Fredella/Morgante, Dopolavoro Stadera si alterneranno sul palco dell’Argot Studio. Il progetto vincitore della VI edizione di OVER, verrà selezionato dalla giuria del Premio, composta dai promotori e dalle direzioni partecipate under25 di Dominio Pubblico, NIU Teatro e FTT – Fertili Terreni Terreni (composto da Cubo Teatro – Tedacà – AMA Factory) e presieduta anche quest’anno da Claudia Cannella, direttrice della rivista di teatro

e spettacolo Hystrio.

PROGRAMMA OVER / Emergenze Teatrali 2025

16 maggio – ore 20:30 (Debutto Nazionale)

Cantanti (Vincitore OVER V edizione)

di Mario Gelardi

regia di Carlo Geltrude

con Giuseppe Brunetti e Luigi Bignone

durata 60 minuti

17 maggio

ore 18:30 – La Madonna della Munnezza

di Enzo Castellone

regia Gennaro Maresca

con Alessandra De Concilio, Gennaro Maresca, Antonio Somma

Produzione B.E.A.T. teatro

Durata 30 minuti

ore 20:30 – Tito for Table

Drammaturgia Matteo Prosperi

Regia Paola Giglio e Matteo Prosperi

Con Matteo Prosperi

Musiche Antoine Prost

Durata 30 minuti

18 maggio

ore 18:30 – MIRARE-SPARARE-FIORIRE

Di e con Martina Carpino, Simona Fredella, Francesca Morgante

Light designer Sebastiano Cautiero

Produzione Progetto L’ait

Durata 30 minuti

ore 20:30 – Qui vivremo bene

Di Luigi Vittoria

Con Elisa Grilli e Luigi Vittoria

Produzione Dopolavoro Stadera

Durata 30 minuti